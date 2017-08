Renaud Muselier en ambassadeur de la politique internationale d’Emmanuel Macron 

Le président de la Région Paca s’est, une nouvelle fois, affiché en soutien du président Emmanuel Macron et de son gouvernement mardi 29 août, après le discours du président de la République à la conférence des ambassadeurs. Lors de cet événement qui se tient chaque année à la fin du mois d’août à Paris, Emmanuel Macron « a affirmé les grandes orientations politiques de la France » observe la Région dans un communiqué. « Aucun sujet n’a été oublié. Le Président de la République a manifestement voulu donner des impulsions fortes pour redonner à la France sa place en tant que puissance mondiale, entendue et respectée. »

Dans ce contexte, la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur veut occuper une place toute particulière. « Nous sommes un véritable avant-poste de la France en Méditerranée, la zone du monde qui concentre le plus de risques, d’espoirs et d’Histoire à la fois » indique Renaud Muselier, également député européen. Et d’affirmer : « Provence-Alpes- Côte d’Azur prendra toute sa part dans la démarche diplomatique du Président de la République. L’idée d’un axe intégré entre Afrique, Méditerranée et Europe est intéressante et notre Région est au cœur de cette trajectoire ».

« Méditerranée du futur » le 21 novembre

Renaud Muselier se félicite par ailleurs de la prise en compte de deux sujets majeurs : la lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique. Sur le premier point, il estime que « la France doit porter une voix lucide et déterminée, pour faire passer ses partenaires des paroles aux actes : il y a urgence ! »

Concernant le climat, et l’annonce présidentielle de tenir une nouvelle conférence à Paris en décembre deux ans après la Cop21, Renaud Muselier est tout aussi enthousiaste : « Le point d’étape mondial sur l’avancée des accords de Paris sera un grand moment diplomatique pour la France. » Au passage le président de la Région Paca confirme l’organisation le 21 novembre prochain à Marseille, en présence du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, d’une nouvelle manifestation réunissant « les acteurs engagés pour penser la « Méditerranée du futur. » (lire aussi Le Digest Hebdo n°31) « Nous devons en faire une vitrine des accords de Paris car la question climatique est cruciale pour son avenir ».