Le MuSaMa ouvre ses portes pour promouvoir le passé et le présent du savon de Marseille

Le Musama (413 m² situé au 1, rue Fiocca dans le 1er arrondissement de Marseille) a été inauguré lundi 12 mars, la veille de l’ouverture au public. Il doit offrir à ses visiteurs un parcours à travers l’histoire du savon. La muséographie a été réalisée par l’historien Patrick Boulanger. Projections de films, animations interactives, présentation d’archives, mise à l’honneur des grandes familles du Savon de Marseille, découverte des secrets de fabrication sont annoncés par les promoteurs du projet Coralie et Jean-Baptiste Jaussaud de La Compagnie générale des savonneries et des huileries (CGSH). Sylvain Dijon, également de La Grande Savonnerie, fait des démonstrations de fabrication du savon que l’on peut couper et marquer soi-même. La visite du Musama se termine aussi par la boutique Les Ateliers de Provence.

« C’est une visite ludique et technologique qui mêle tradition et modernité au service du patrimoine provençal et français » se félicite le Crédit agricole Alpes Provence qui soutient l’initiative. Le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur Renaud Muselier, autre partenaire majeur de l’opération observe que le « musée vise ainsi à la fois les touristes, ils sont plus de 5 millions chaque année à venir dans notre ville, les nouveaux arrivants en Provence qui veulent perfectionner leur connaissance de la tradition provençale, ou encore les Marseillais qui veulent rendre hommage à leur patrimoine. »

30 000 visiteurs attendu la 1ère année

Coralie Jaussaud, la directrice et fondatrice du Musama, veut aussi que le lieu accueille des événements et soit ouvert aux écoliers. « Notre musée s’adresse aux enfants des écoles, des collèges et des lycées qui peuvent ainsi découvrir l’un des ingrédients de l’ADN de leur ville. Nous avons aussi voulu ce lieu au service de nos entreprises en leur proposant des espaces leur permettant d’organiser tous types d’évènements à destination de leurs collaborateurs ou leurs clients. » Le Musama vise quelque 30 000 visiteurs la première année.