MP2018 Quel Amour ! … et quel programme ! (2/2)

Pour explorer dans tous les disciplines artistiques le thème de l’amour, MP2018 Quel Amour! déroule sept mois de programmation qui viennent s’ajouter aux saisons des théâtres et lieux traditionnels. Si évoquer les deux cents événements et rendez-vous est impossible, voici quelques pistes à noter sur son agenda, passé le week-end inaugural du 14 au 18 février sur lequel nous reviendrons. Go !

Côté théâtres, le Merlan, La Criée, Les Salins et le Grand Théâtre de Provence présenteront, chacun à leur tour, une œuvre du répertoire classique où il est question d’amour, de passion, de trahison, de tromperie… mais dans une mise-en-scène contemporaine Ainsi, on retrouvera Tartuffe mais un Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière de Guillaume Baillart et du Groupe Fantomas au Merlan (> les 13 et 14/03, au Merlan), Tristan et Iseult (> les 16 et 17/03, à La Criée), Macbeth (> les 28 et 30/03, à La Criée), D.Quixote (> le 7 avril, aux Salins), La Double Inconstance (ou presque) (> les 19 et 20/04, à La Criée), Bouvard et Pécuchet par Jérôme Deschamps (> du 15 au 19/05, à La Criée). À noter dans un tout autre registre, la commande faite par le théâtre de la Joliette de cinq petites formes théâtrales originales - Écrire et jouer l’amour - qui partiront en tournée dans des écoles, des entreprises, des bibliothèques et même en appartements (> du 14/02 au 30/06)

La danse, cet art qui célèbre si souvent l’amour, est également au programme avec, notamment en ouverture, Romeo et Juliette d’Angelin Preljocaj (> du 14 au 18/02, à La Criée) et Love Project d’Hervé Chaussard (> le 17/02 à Ensuès-la-Redonne). Suivront la compagnie La Liseuse pour Un protocole de conversation de Georges Appaix (> le 23/02, au Merlan), la compagnie Baninga du chorégraphe congolais Delavallet Bidiefono, artiste résident aux Salins qui animera d’ailleurs le bal d’ouverture des enfants à Martigues, présentera Monstres, on ne danse pas pour rien (> le 23/02, aux Salins), les Carmen(s) de José Montalvo (> les 16 et 17/03, au Grand Théâtre de Provence). On retrouvera, cette fois à Marseille, la compagnie Grenade de Josette Baïz avec Amor, la création qu’elle présente dans quelques jours au Pavillon noir (> les 11 et 12/04, au Merlan).

Côté expositions, carte blanche sera donnée au Français JR et au Thaïlandais Korakrit Arunanondchai. Le premier proposera une mise en scène de l’amour que porte Marseille à la mer et aux voyages, le second explorera ses thèmes de prédilection comme « la spiritualité dans un monde globalisé ». Les deux artistes investiront le hangar J1 qui rouvrira ses portes pour l’occasion. (> dès le 8/03/18)

Elle démarrera deux mois plus tôt au Mucem mais sa thématique s’intègre si bien à l’événement et offre la promesse d’une exposition réellement pour tous publics, Roman photo retracera les origines de cet art populaire tombé en désuétude et pourtant témoin des rêves et des peurs d’une génération. (> du 12/12/17 au 23/04/18). L’Amour de A à Z (> du 14/02 au 27/08) et Comment lui dire je t’aime (> du 14/02 au 28/03) prendront place au fort Saint-Jean et au forum du Mucem pour exprimer l’amour en Europe et en Méditerranée à travers les collections, annoncées parfois torrides, de l’institution.

Le MAC de Marseille explorera lui aussi Quel Amour !? dans la création artistique à travers les photographies, installations, videos, sculptures et peintures d’artistes internationaux d’horizons et de générations différents, parmi lesquels Louise Bourgeois, Gilbert & Georges… (> du 10/05 au 31/08)

Bien sûr, il faudra inscrire sur ses tablettes l’exposition Picasso, voyages imaginaires au Centre de la Vieille Charité et au Mucem avec son deuxième volet sur les Ballets russes, même si cette exposition relève plutôt de l’événement Picasso-Méditerranée 2017-2019 à l’initiative du musée national Picasso-Paris. Un projet qui met en réseau plus de quarante villes à travers un vaste parcours sur les lieux qui ont inspiré l’artiste. Mais on aime aussi ! (> du 16/02 au 24/06)

On attend avec impatience de découvrir les deux fresques monumentales coproduzsent par l’Atelier Juxtapoz – le collectif qui avait investi l’école Saint-Thomas d’Aquin à Marseille et produit l’exposition Aux Tableaux !. Cette fois, la résidence d’artistes aura lieu au couvent Levat, dans le quartier de la Belle de mai. Le jardin de 1,7 hectares accueillera également une exposition internationale d’œuvres conçues sur place. (> en mai, juin, puis jusqu’en octobre)

Enfin, le FRAC et son invitation lancée à Claude Lévêque puis à Carlos Kuznir, Le Merlan, le musée de la Camargue, les Ateliers de l’image et la Friche Belle de mai… proposeront autant des regards originaux sur l’amour.

Investir l’espace public

C’est une des lignes directrices de MP2018 Quel Amour ! afin d’aller à la fois à la rencontre de tous les publics et à la découverte des territoires que l’on retrouvera dans de nombreux projets mais, plus particulièrement, à la tombée de la nuit, on prendra le chemin du GR2013® - 365 km traversant les 37 communes de la métropole – avec le bureau des guides pour Mille et une nuits, écouter des pièces radiophoniques, des lectures, vivre des veillées…(> de février à août)

D’un commun accord, à Aubagne, la compagnie Ex-Nihilo invitera la population à une déambulation dansée à travers la ville, ponctuée de soli de danseurs et de projections vidéos (>les 31/03 et 1er/04). Déambulation également dans le quartier marseillais Saint-Mauront pour une journée d’amour avec les structures artistiques qui y travaillent comme la maison de danse Klap, le théâtre Toursky, L’art de vivre… qui déclameront ainsi un poétique Saint-Mauront, je vous aime. (> le 14/04)

Les habitants du centre et du Nord de Marseille seront invités à participer à une série d’expériences avec Maravilloso ! : une programmation issue de l’association du Festival de Marseille, de Dansem, de la plateforme dédiée à la jeune scène Parallèle et celle d’art contemporain Hybrid. (> du 23 au 27/04, puis du 30/04 au 13/05) Ceux de la Savine, et tous ceux qui le souhaitent, verront se déployer dans leur quartier une série de spectacles, de performances, de concerts et de rencontres. Massilia Afropea, dont la première édition imaginée par Éva Doumbia se déroulait il y a tout juste un an à la Friche Belle de mai, permet de découvrir les talents des afrodescendants français. Là aussi l’amour, charnel ou fraternel, sera au cœur de cet événement pluridisciplinaire. (> du 19 au 22/05 et du 21 au 2/06)

Deux grandes parades urbaines et musicales autour d’un opéra participatif défileront dans les rues d’Arles (> le 8 avril) puis d’Aix-en-Provence (> le 24 juin), coproduites par le Festivals d’Aix-en-Provence et Les Sudsd’Arles, sous la direction artistique d’Aryan Berg. Avis au public, Orfeo & Majnun vous attend soit en déambulant avec une créature animalière présente dans les opéras, soit en vous chantant dans le chœur amateur. Puis présentée en juillet au Festival d’Aix-en-Provence, cette création hors-norme réunira des traditions musicales orientales et occidentales dans une forme contemporaine, avec des solistes de langue arabe, de langue anglaise, une narratrice de langue française et des musiciens professionnels et amateurs et un chœur de 150 chanteurs, pour nous faire partager l’amour de la langue… musicale.

Musiques et festivals seront bien là

Toutes les musiques seont représentées : l’opéra mais aussi le jazz, les musiques actuelles, le hip hop… Le théâtre du Gymnase accueille Opéraporno de Pierre Guillois et Nicolas Ducloux, absolument déconseillé aux moins de 18 ans ! (< du 20 au 24/02, Marseille). Par contre les enfants seront les bienvenus voir leurs quarante petits camarades de la Maîtrise d’ouvrage interprétés Du chœur à l’Ouvrage, un opéra original signé par Benjamin Dupé sur un livret de Marie Desplechin autour du thème de l’enfance et des sacrifices que l’on doit faire à cet âge. Sans aucun adulte sur scène… (> les 13 et 15 /03, à La Criée)

Dans la foulée de l’exposition de cet été au Mac sur le hip hop, la célébration de la deuxième « nation de hip-hop » se poursuit avec la réunion de trois temps forts sous le label MP2018 Quel Amour ! - le festival PLUHF produit par le site Pablo Picasso et le conservatoire de musique et de danse à Martigues (>du 24/02 au 3/03), puis autour du festival Impulsion à Aubagne (> du 19 au 29/04) et enfin une semaine de programmation musicale sur les scènes marseillaises (> du 1er au 5/05).

Autres rendez-vous musicaux avec, par exemple, une caravane itinéraire de musiques actuelles (> demain à juin) et des Jam Session (> de février à juin). Pour avoir la tête dans les étoiles, direction le toit de la Friche Belle de mai, dans le cadre du festival Les Musiques du GMEM, pour Land Art en compagnie de Félicie d’Estienne d’Orves et Julie Rousse (> le 19/05, à la Friche Belle de mai). Enfin, la belle Imany, à la voix soul et sensuelle, donnera un concert à La Criée (> le 22/05) ; elle sort actuellement son deuxième album The wrong kind of war.

Quant aux festivals que le public a l’habitude de retrouver chaque année sur cette même période de sept mois, ils se dérouleront comme d’habitude, intégrant plus ou moins le thème. Quel Amour ! fait son cirque parce qu’il faut l’avouer L’Amour, quel cirque ! avec la 2e édition de L’Entre-deux biennales et son offre de spectacles dans différentes salles du territoire et sous chapiteau dont celui du théâtre du Centaure (> du 14/02 au 17/03), et aussi avec Élancées, le festival des arts du gestes qui fêtera en 2018 ses vingt ans en invitant vingt compagnies dans les six communes du territoire Scènes & Cinés (> du 14 au 24/02, Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône).

Et pour finir cette présentation non-exhausitve, nous prendrons Le Train bleu qui sera également sur les rails pour trois parcours Quel Amour ! dans sa programmation artistique le long de la Côte bleue. Trois week-ends de parcours dans des lieux et des formats inattendus, en train certes mais aussi en bateau et à pied, de Port-de-Bouc à Miramas, de Marseille à Port-de-Bouc et de Martigues à Ensuès-la-Redonne. (> du 30/03 au 15/04).

Quel Amour ! Quel programme !