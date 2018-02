[MP2018 Off] Marseille 3013 expose Denis Lucas et ses travaux de chair et de pierre

« La pierre me calme, la photo m’existe, mais le plus jouissif à réaliser sont les dessins car ils font appel à toute ma mémoire de l’instant. » C’est ainsi que Denis Lucas résume ses pratiques artistiques. À 70 ans, l’artiste plasticien, sculpteur et photographe, présente l’ensemble de ses travaux récents sans aucune censure, avec un grand sentiment de liberté, dans la galerie gérée par le collectif 3013, rue de La République, à Marseille. Un travail où la rudesse de la pierre dialogue avec la légèreté du crayon, à la manière de la force et de la fragilité de l’amour.

Mais de quel amour s’agit-il ? « Quasiment que du sentiment amoureux. Volatile. Dans mes dessins, il est plus aérien car c’est de l’ordre du souvenir d’une histoire. Dans mes sculptures, les liens dans les blocs thermoformés sont là pour réunir, ceux avec les pierres pour fixer » poursuit Denis Lucas.

Né en 1946 à Rouen, Denis Lucas a commencé très tôt à sculpter sur des blocs de craie des falaises normandes. « De cette période, il ne me reste qu’un moulage car les autres sculptures étaient éphémères. La craie contient du sel qui a petit à petit rongé la pièce. » Installé en Provence depuis 25 ans, il découvre lors de ses balades la pierre de Cassis et sympathise avec un propriétaire de carrière qui lui laisse prendre ce qu’il veut. Une aubaine car ces carrières sont aujourd’hui fermées. « Mais je poursuis toujours mes balades à la recherche de deux pierres. Deux pierres seulement à chaque fois et quand je les ai trouvées, je rentre à l’atelier. » Deux pierres qui doivent naturellement bien s’épouser.

Du dessin à la photographie, en passant par la sculpture, saisir l’insasissable, retenir ce qui ne peut l’être, c’est l’obsession de l’homme dans sa quête artistique. Comme dans sa pratique du shibari, « légère car les liens ne sont pas serrés et mes modèles me disent que c’est plus troublant pour elles que dans la pratique traditionnelle car je leur laisse une liberté de mouvement dont elles ne savent pas quoi faire ». Des modèles, véritables muses, qui seront présentes le soir du vernissage et qui se verront pour la première fois exposées sur les murs d’une galerie.

L’exposition refusée par MP 2018

Pour Stéphane Saraux, président de Marseille 3013 : « On a présenté un projet à MP2018 mais on n’a pas été retenu. Même si on n’est pas dans le programme officiel, on souhaitait vraiment travailler sur le charnel. C’est aussi un aspect de l’amour, moins bisounours, et quand j’ai vu le travail de Denis Lucas, j’ai su que c’était exactement ce que je recherchais. L’ensemble est cohérent, c’est un tout avec une réelle dynamique. »

Comme le collectif Marseille 3013 a pris l’habitude d’accompagner ses expositions d’une soirée festive, Love on the beat fera danser les adultes le lendemain du vernissage, samedi 17 février, lors d’une soirée rouge rythmée par la playlist du DJ Sonic Seducer.