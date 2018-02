MP2018 : le lancement, c’est pour aujourd’hui !

La Saint-Valentin deviendra-t-elle la Sainte-Culture ? En 2018, sur la métropole, c’est certain. Mercredi 14 février annonce le lancement officiel de sept mois de programmation dans les lieux partenaires, qu’ils soient permanents ou temporaires. Concerts, boums, bals, spectacles, ateliers manuels ou gourmands, expositions… : il y en a pour tous les goûts. Voici une suggestion de temps forts pour guider votre première journée et soirée dans ce florilège d’événements du 14 février.

1. Succombez au plaisir des Sirènes

Habituellement, c’est chaque premier mercredi du mois que Lieux publics convie les passants à découvrir une nouvelle création dans l’espace public. Cette fois, le rendez-vous des Sirènes & midi net sur le parvis de l’Opéra de Marseille célèbrera l’ouverture de MP 2018 avec Choux et chantilly, une intervention artistique et culinaire de Marie-Josée Ordener, créatrice des Grandes Tables et des Grandes Carrioles de la Friche, associée au chef cuisinier Emmanuel Perrodin et au corniste de l’Opéra de Marseille Vincent Robinot. Une chantilly géante montée au fouet sur le rythme des percussions suivie d’une distribution de petits choux d’amour : on s’en lèche déjà les babines !

> Parvis de l’Opéra de Marseille – 2, rue Molière, marseille 1er

2. Des bals, en veux-tu ? En v’la !

À Marseille, tous en piste l’Entre-deux Biennales et Archaos qui organise un Bal Cirque où l’on se déhanche en famille et en musique, et on s’émerveille des acrobaties de la compagnie guinéenne Terra Circus. De surprises viendront ponctuer l’après-midi. Ceci à l’occasion également de l’Entre-deux Biennales.

> de 14h à 17h – 22, bd de la Méditerranée – Marseille 15e

Pour les 8-12 ans (attention il est recommandé de suivre cette indication), Generik Vapeur organise un Bal des petits loups où le dress code est de venir masqué d’un loup rouge. Alors que vont-ils faire nos petits loups, enfin pas si petits que cela… ? Danser bien sûr, ambiance DJ en herbe et karaoke, mais aussi parler love dans les salons philo, taguer sur les murs des mots d’amour… et pour reprendre leur souffle, une aire moelleuse et des hamacs leur tendront les bras, des bars à eaux et sirops multicolores les rafraîchiront, sans oublier, toutes les 20 minutes, des tempêtes de confettis, de ballons, de plumes…, propulsions de proverbes amoureux et, à 16h30, goûter offert pour chaque enfant (les parents auront eux aussi des propositions gourmandes mais payantes). Le tout en compagnie des Cyborgs-Bazardeurs, ces créatures extraordinaires greffées d’un objet usuel qui veilleront à ce que tout se déroule hyper cool.

> de 14h à 17h30 – Cité des arts de la rue – 225, avenue des Aygalades, Marseille 1er

Le Théâtre Massalia et le chorégraphe Christian Ubl, accompagné d’Émilie Cornillot et de 220 enfants-ambassadeurs, ont imaginé le Bal des Flamants rouges, un bal inter-générationel à la Cartonnerie de la Friche Belle de mai où il sera proposé au public de danser des petites chorégraphies et enchaînements inspirés des danses latines et autres folklores. Entre deux valsinettes, DJ Fabcatt mettra l’ambiance sur la piste de danse avec les tubes d’hier comme d’aujourd’hui. Là aussi, le dress code est le rouge. Un peu, beaucoup, à la folie… Et durant tout le bal, au studio August, vous pourrez vous faire tirer le portrait.

> de 15h à 18h – Friche Belle de mai – 41, rue Jobin, Marseille 3e

À Martigues, il va y avoir du rythme. Le Bal des enfants sera orchestré par le chorégraphe Delavallet Bidiefono, artiste résident au Théâtre des Salins, et sa compagnie Baninga. En présence de deux cents enfants des écoles de Martigues, du site Pablo Picasso et du service jeunesse de la ville. Le tout suivi d’un grand goûter.

> de 15h à 17h – Scène nationale Les Salins - 19, quai Paul Doumer, Martigues.

3. Embrassez-vous

C’est à vous de choisir avec qui et comment mais l’essentiel est d’y participer : à 19h, sous un spectacle pyrotechnique signé le Groupe F. Une grande photo collective viendra immortaliser cette démonstration d’amour. Et si vous en redemandez, sachez que le samedi 17 février à 19h, vous pourrez vous embrasser également à Arles, Aubagne, Istres, Martigues, Salon-de-Provence (place des Centuries à 18h30).

> à 19h – Quai des Belges, Vieux-Port, Marseille 1er.

4. Jouez les prolongations au Mucem

Dans la foulée du Grand Baiser, le Mucem ouvre ses portes pour une nocturne exceptionnelle. Parcours amoureux entre les expositions, tirage du tarot amoureux, chuchotements poétiques, projection gourmande, musée imaginaire de l’amour avec 14 « tableaux vivants », studio photo … : un menu spécialement concocté par l’Agence de voyages imaginaires avec ses complices les Souffleurs, l’Officine théâtrale Barbacane, la Buona Forchetta et le cinéma L’Alhambra. Irrésistible !

> de 20h à minuit – Mucem – Esplanade du J4 - Marseille 2e

5. La Mallette du lendemain pour les plus jeunes

Le jeudi 15 février, la fête se poursuit dans 700 écoles élémentaires du département, soit 5 600 classes, où les enfants ont reçu une mallette artistique pour créer leur propre mini événement. Mais qu’y a-t-il dans cette mallette ? Des jeux et des objets signés par dix-sept artistes parmi lesquels Macha Makeïeff, Marie Chéné, Clément Muraour, Marion Pinaffo, Diane Soubeyre, Angelin preljocaj, Anne-Sophie Turion… Une jolie façon pour inciter à la rencontre heureuse avec les arts et la culture. On est jaloux !

Mais aussi toujours pour ce mercredi 14 février :

>> La parade musicale organisée par le théâtre national de Marseille La Criée à 16h, avec le célèbre clarinettiste Oran Etkin, qui donnera également un concert à partir de 20h pour les enfants dès 6 ans.

>> Itinéraire musical et voyage chorégraphique sur l’Esplanade Mozart, à Aix-en-Provence proposés par le Festival d’Aix-en-Provence et le Ballet Preljocaj. Au programme, musique, chants, happening dansé (à 15h), flash mob et atelier participatif. Sur l’Esplanade Mozart, de 14h30 à 19h.

>> Ateliers artistiques autour du thème de l’Amour par séquences de 30 minutes jusqu’à 17h, concert éducatif des étudiants-artistes de l’IESM à 16h30 et visite libre de la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence.

>> Un Ciné-Bal exceptionnel à L’Alhambra Ciné Marseille avec projection d’un film surprise suivie d’une grande boum animée par un DJ devant l’écran. De 3€ à 6 €. À 14h30, 2 rue du cinéma, Marseille 16e.

>> Pour faire un choix parmi les 450 événements à venir ou déjà ouverts : www.mp2018.com