[MP2018] Un bien bel amour aux Théâtres

Scènes ouvertes et programmation nocturne vont rythmer en non-stop les 43 prochaines heures des quatre théâtres réunis – le Gymnase et les Bernardines à Marseille, le Jeu de paume et le Grand théâtre de Provence à Aix-en-Provence. Un week-end inaugural distrayant et… attachant. Comme l’amour !

Osez la scène ! C’est ce que vont faire des amateurs qui on répondu à l’appel à projets lancé cet été par ces Théâtres qui leur ont ouvert ainsi leur scène. Au final : 40 projets autour du thème de l’amour, de la rupture, de la rencontre…, sous toutes ses formes – pièces de théâtre, danses, chansons… d’une durée de 30 minutes maximum chacun. Ils n’attendent plus que vos applaudissements. Entrée libre (> programme complet)

De nombreux ateliers ont organisés également parmi lesquels un speed dating épistolaire. Que vous soyez le futur Cyrano ou juste une plume qui a envie de révéler tous ses amours, l’auteure et comédienne Martine Plancheur animera un atelier d’écriture autour de la lettre d’amour, vendredi 16 de 18h à 2h30, au théâtre du Gymnase, suivi d’une restitution sur scène façon speed dating. (> pour 20 personnes, inscription obligatoire). Un cupidon pursuit géant s’installera au Grand Théâtre, samedi 17 de 11h à 17h, où chaque joueur est également son pion et devra faire appel à sa culture amoureuse. Également des matchs d’improvisation amoureuse au Gymnase et au Jeu de paume, samedi 17, ou encore un challenge familial ludico-sportif insolite pour décrocher la lune, le dimanche 18 sur le parvis des Bernardines.

Initiative plus coquine, pour découvrir toute sa sensualité, avec un atelier d’effeuillage burlesque animé par Miss’Tyk Froufrou, au Grand Théâtre, le samedi de 15h à 17h. Dress code : une tenue souple et quelques accessoires au choix (> 20 euros – pour une soixantaine de personnes)

Puis jusqu’au bout de la nuit et même jusqu’au lendemain, c’est ce que propose chaque lieu à leur tour. Vendredi 16 février, c’est au théâtre des Bernardines qu’au lieu Le bal déluré, en présence de la compagnie d’arts de rue La Conflagration et des Performers sans frontières. Au programme, tout aussi déjanté bien sûr, jukebox humain, cocktails aphrodisiaques, photo booth amoureux. À partir de 21h, avec « have a cup have a date » pour une soupe à l’oignon, et pt’it-déj coquin au petit matin.

S’il vous est arrivé de vous endormir au théâtre, cette fois ce sera pour de bon. Rendez-vous au théâtre du Gymnase, avec votre sac de couchage, pour une nuit sulfureuse le samedi 17 février à partir de 21h, pour des séances d’effeuillage burlesque, de doublage de scènes d’amour au cinéma, de composition de chansons d’amour… jusqu’aux lectures finales de contes érotiques suspendus. Après tout cela, vous aurez le droit de fermer un œil

(> entrée 10 €, reversés entièrement à Emmaüs – Sur réservation au 08 2013 2013)

Et si vous voulez vous passer la bague au doigt en musique, c’est au Grand Théâtre de Provence qu’il faudra vous rendre, samedi 17 à partir de 21h, où est organisé un bal des (re)mariés avec pour dress code, votre robe et votre costume de mariés ! Ponctué des performances de la compagnie de danse La Zouze, de Christophe Haleb, ce bal célèbrera en grand format l’Amour. Pour tous, n’oubliez pas d’amener un objet de votre choix, même déjà utilisé, pour offrir aux mariés de votre choix. Enfin, le studio August sera sur place, de 17h à 1h du matin, pour tirer de beaux portraits et là aussi, vous aurez droit à une soupe à l’oignon à l’issue du bal.

Sans oublier différentes installations comme, par exemple, le Nid d’amour, dans le hall du grand Théâtre, où le public peut venir accrocher ses mots d’amour, ou encore les caresses sonores de Stella Cacheux, des textes à écouter dans une cabine téléphonique disposée dans chacun des quatre lieux. Ni les cinq spectacles de la saison labellisés MP2018,sur lesquels nous reviendrons, à commencer par Opéraporno, du mardi 20 samedi 24 février au théâtre du Gymnase pour adultes uniquement…