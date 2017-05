D’Alteo au Camp des Milles, le député François-Michel Lambert organise la riposte à Marine Le Pen

C’est la riposte de François-Michel Lambert. Ce mercredi 3 mai 2017, le député écologiste des Bouches-du-Rhône et soutien d’Emmanuel Macron, organise une large mobilisation pour « contrer le discours de Marine Le Pen en le mettant en parallèle avec la propagande de l’extrême droite des années 30-40 ». Une dizaine d’élus des partis républicains (En Marche!, LR, PS, PRG, UDE…), des personnes issues de la société civile, parmi lesquelles François Missen, 83 ans, journaliste prix Pullitzer et prix Albert Londres, ainsi que des représentants d’associations et de nombreuses autres personnalités, se rendent au mémorial du camp des Milles à Aix-en-Provence, où se tient actuellement l’exposition « Comment l’extrémisme veut tromper le peuple, exemple de la propagande nazie et vichyste. »

Par son action et le choix de ce lieu de mémoire, le député Lambert entend rappeler « la réalité du fond du discours de Marine Le Pen, en le mettant en parallèle avec la propagande de ces années de terreur », lui qui était au premier jour de cette exposition sur la propagande nazie et vichyste présentée au mémorial a été «frappé par la résonnance avec les mots et les méthodes employées dans les discours du Front National. Je veux démontrer ce qu’est la vraie face du discours de Madame Le Pen qui puise ses racines dans les idéologies fascisantes. »

« Hystérie populiste en action »

Une mobilisation en réponse au « show médiatique » lors de la visite de Marine Le Pen dimanche 30 avril, à Gardanne, « cherchant à faire croire à sa prétendue conversion écologique. Une séquence médiatique et populiste sur soit disant un problème environnemental essayant de crédibiliser ses positions écologistes. Marine Le Pen a voulu nous faire croire qu’elle était écolo en venant à Gardanne, je vais, moi, démontrer quel est le message qu’elle porte réellement en me rendant au mémorial du camp des Milles. Jamais elle n’osera y venir affronter cette part de vérité. Voilà les limites de la couardise de cette personne », déclare le député Lambert, qui avait déjà vivement réagi sur son blog, dimanche, en qualifiant la visite de la candidate du FN « d’hystérie populiste en action ».