[Transports] Mobiliday au coeur du casse-tête de la mobilité dans les quartiers nord de Marseille

« Pour venir au centre commercial à partir du centre ville, vous devez prendre le bus n°97 à l’arrêt Canebière Bourse direction hôpital Nord. Vous devrez ensuite descendre à l’arrêt Notre-Dame Limite, puis prendre le bus n°96 dans l’autre sens jusqu’à l’arrêt Lorette, situé au niveau de l’entrée piéton ». Cette explication extraite du site de Grand Littoral illustre assez bien la complexité du réseau de transports en commun dans les quartiers nord marseillais. Pour aider les populations, la Maison de l’emploi de Marseille et Cap au Nord Entreprendre ont organisé mercredi 14 mars au centre commercial Grand Littoral, Mobiliday, une grande journée d’information sur les solutions existantes pour mieux se déplacer sur un territoire sans tramway, ni métro. « Avant même l’emploi, la première demande des populations est l’accompagnement dans leur mobilité », affirme Nolwenn Medina, conseillère en mobilité à la Maison de l’emploi de Marseille. Ce constat est intervenu au cours d’une concertation publique réalisée dans le cadre de l’opération Marseille rénovation urbaine à La Castellane. Dès lors, la maison de l’emploi a lancé des ateliers pour apporter de nouvelles solutions aux habitants de ces quartiers qui ne disposent pas toujours de leurs propres moyens de locomotion. Ces dix derniers mois, ce sont trois cents personnes qui y ont participé avec différentes demandes : aide au code de la route, financement du permis de conduire, parcours pédagogique sur le réseau RTM…

La mobilité est une étape indispensable vers l’employabilité. Cap au Nord Entreprendre travaille depuis de nombreuses années sur cette problématique avec les entreprises. « On essaye de les mobiliser pour qu’elles mettent en place des solutions alternatives pour faciliter les trajets domicile-bureau », explique Camille Mandel, référente mobilité chez Cap au Nord. En 2014, l’association a mis en place Nord We Go un service de navettes pour accompagner les salariés sur leur lieu de travail : « Ça a très bien marché pendant deux ans mais finalement le groupe Oxatis est devenu le principal utilisateur du service qu’il a aujourd’hui repris pour son compte personnel », raconte Christian Cortambert, le président de Cap au Nord. Il espère cependant relancer cette initiative avec d’autres entreprises. En attendant, il existe de nombreuses solutions alternatives pour les travailleurs des quartiers Nord en mal de mobilité.

Covoiturage, autopartage, copiétonnage…

Pour Dominique Tian, premier adjoint au maire délégué à l’emploi, « le problème n’est pas tant dans le manque de bus dans ce territoire qui est finalement plutôt bien desservi mais dans le dernier kilomètre pour accéder à son lieu de travail. Les zones d’activités n’ont pas, à l’époque, été pensées en lien avec les transports en commun. Il faut donc trouver de nouvelles solutions pour acheminer les salariés sur ces derniers kilomètres ». Parmi les options proposées mercredi sur le stand Mobiliday, le Vélo de JCDecaux, les trottinettes électriques de Trolib ou encore les voitures électriques en libre-service de Totem Mobi qui a répondu à un appel à projets avec la Métropole pour mieux desservir les quartiers Nord. La Ville veut développer l’autopartage sur ce territoire. Une station est déjà installée au Carburateur à la Cabucelle et d’autres doivent bientôt s’installer sur d’autres sites. Cap au Nord entreprendre travaille également avec le centre commercial Grand Littoral pour la création d’un parking dédié au covoiturage. Plus original, le copiétonnage. Cap Au Nord entreprendre a signé un partenariat avec la start-up Bon chaperon qui propose une application pour trouver des compagnons de voyage à pied ou en bus. Cela permettrait ainsi aux populations qui ont du mal à se repérer sur le réseau de transport en commun d’être accompagné dans leur trajet. « Il faut maintenant mettre les différentes solutions à la disposition des habitants. La priorité, c’est l’information et la sensibilisation car les dispositifs existent mais ils restent méconnus », assure Dominique Tian.