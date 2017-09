Mistral et pluie ne couleront pas Septembre en mer

Malgré un démarrage difficile pour cause de météo peu clémente, la 4e édition de Septembre en mer se poursuit jusqu’à la fin du mois avec des manifestations à Marseille mais également dans une quinzaine de villes métropolitaines comme La Ciotat ou Port-Saint-Louis-du-Rhône, jusque dans l’intérieur des terres avec Bouc-Bel-Air…

Elle est attendue comme l’Arlésienne. La Grande Parade maritime qui est l’un des temps forts du festival de la mer vient d’être de nouveau annulée. Après les rafales de vent violent du week-end dernier, ce sont, cette fois, les grosses gouttes de pluie qui privent petits et grands de ce magnifique scène sur l’eau pour laquelle étaient attendus 2024 embarcations. Mais le public ne doit pas s’arrêter à cela pour déclarer son amour à la Belle Bleue ; Septembre en mer, c’est 200 autres rendez-vous en tout genre.

C’est notamment l’occasion de s’initier aux sports et loisirs nautiques comme la randonnée palmée où de toute façon on se mouille (tous les matins depuis le port de Carry-le-Rouet), la découverte des calanques du Muguel en kayak ou en paddle au départ de La Ciotat, naviguer sur une yole de Bantry, copie d’une chaloupe amirale de 1796 (Marseille) ou d’un négo-chin (Port-Saint-Puis-du-Rhône) concourir à Carry-le-Rouet pour la traversée des canards et des dauphins – une compétition de nage en mer avec ou sans palmes de 3 et 5 km.

Les expositions sont variées. Ainsi à la bibliothèque de Saint-Mitre-les-Remparts, c’est la biodiversité de l’étang de Berre qui est mise en valeur à partir du 12 septembre. À Marseille, on part sur les traces de Jack London dans les mers du Sud à la Vieille Charité, celles de Christine Nicolas dans les Bahamas avec ses carnets d’aquarelle à l’Espace nautique, ou encore des flibustières au magasin alternatif Les Potentielles. À la Chambre de commerce et d’industrie, on découvre la bouillabaisse à travers des gravures et documents anciens, tandis que des photographies de régates dans la baie sont tirées sur bâche et exposées, certains jours, à la brasserie La Samaritaine. L’association Surfrider propose des séances de cinéma les mercredis soirs, les pieds dans le sable de la plage des prophètes. Et il sera question également de plages avec l’exposition de peintures, sculptures et écrits – L’Odyssée des plages – qui débutera le 16 septembre, à Bouc-Bel-Air.

Vis ma vie de marin ou de pêcheur

D’autres activités se découvrent comme, à Port-de-Bouc, le lamanage qui consiste à récupérer les amarres des navires à leur arrivée au port et à les transférer à quai (le 27/09), la transformation artisanale des produits de la mer et la fabrication de la fameuse poutargue par la conserverie Les Saveurs de la mer (les 15 et 29 /09), la visite du poste de pilotage du port (le 19/09) ou encore celle du port Marseille-Fos. Quant aux lève-tôt, ils auront l’occasion d’embarquer sur un navire de pêche professionnelle pour découvrir les facettes de ce métier au savoir-faire artisanal. Attention, départ, une fois par semaine selon la météo, du port de Carry-le-Rouet une heure avant le lever du soleil.