Métropole : François-Michel Lambert (LREM) en appelle à Martine Vassal pour remplacer Jean-Claude Gaudin

Le député de la 10e circonscription François-Michel Lambert, réélu pour un deuxième mandat sous l’étiquette La République en marche a commenté ce matin les résultats des élections législatives sur France Bleu Provence. Joint par Gomet’ dans la journée il confirme sa demande exprimée sur les ondes de voir Jean-Claude Gaudin « passer la main » à Martine Vassal à la présidence de la Métropole.

« Dans un monde qui change, il faut aller plus vite, plus loin et plus fort, estime le député Lambert. Martine Vassal est tout à fait capable de faire que la Métropole accélère enfin. Ce n’est pas mon camp politique mais elle dispose de la majorité dans cette assemblée. » Et François-Michel Lambert de préciser que son mouvement, La République en marche, va créer un groupe au sein de l’assemblée métropolitaine. « Et nous serons prêts à accompagner Martine Vassal si elle va plus loin, plus vite et plus fort, parce que cette Métropole est indispensable pour créer les 60 000 emplois qu’il manque sur le territoire. »

« L’échec » des législatives

François-Michel Lambert estime que les élections législatives marquent un échec de Jean-Claude Gaudin. « Je rappelle que la majorité des députés de la Métropole sont désormais En Marche, huit sur douze… Dans quasiment toutes les communes de la métropole, La République en marche est arrivé en tête aux législatives. Les proches de Monsieur Gaudin, Monsieur Tian, Monsieur Moraine, Monsieur Kert ne sont pas ou plus députés… Enfin c’est la droite dure qui reste : Madame Boyer et Monsieur Teissier qui sont très opposés à Monsieur Gaudin. C’est la droite réac, conservatrice bien loin de Monsieur Gaudin »… Et de conclure « Il est temps qu’il passe la main sur la Métropole. Il est maire de Marseille et sénateur. »