Même si elle reconnaît ne pas être au courant des projets du gouvernement de faire voter une loi avant l’été (« des rumeurs »), la présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal dévoile peu à peu sa vision du rapprochement qu’elle pourrait devoir mener entre le Département qu’elle préside depuis 2015 et la Métropole Aix Marseille Provence, dont elle est la 1ère vice-présidente. « Je souhaite que la fusion soit efficace, qu’elle ne soit pas faite à la hussarde et qu’elle soit réalisée dans un but précis, celui de rendre service à la population. » Sur les ondes de France Bleu Provence vendredi 23 février. Elle plaide pour une métropole de projets qui « empêche d’augmenter les impôts. » Concrètement qu’est que cela pourrait changer pour les habitants lui demande-t-on ? « Il faut que cela permettre plus d’efficacité, que ce plus propre, que l’on circule mieux, que l’on ait de l’attacitivité et moins de chômage. Il faut que le mécano institutionnel répondent à des projets (…) comme des projets de transports. (…).»

« Un conseil des maires »

Concernant la future organisation, Martine Vassal préfère parler « d’union » plutôt que de « fusion » alors que certains maires craignent de se voir déposséder de leurs prérogatives. Elle plaide pour « un conseil des maires. » Autre problématique : le sort des communes du Pays d’Arles non intégrées à la Métropole. « Elles feront ce qu’elles voudront » affirme Martine Vassal même si elle souhaite les conserver dans le Département, « une institution qui fonctionne bien et a un bon modèle » face à une Métropole « qui vient de naître. » En vue des élections de 2020, elle affirme être « en train de travailler sur un projet institutionnel pour rendre service aux habitants et pour préparer le futur pour 2030- 2040. » Pourrait-elle prendre la présidence de la « jeune » Métropole avant cette échéance ? « C’est à Jean-Claude Gaudin de dire s’il souhaite qu’on le remplace avant. »