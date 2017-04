Métropole Aix Marseille Provence : Emmanuel Macron prône la fusion avec le Département

Emmannuel Macron, le leader du mouvement En Marche !, candidat à la présidentielle et en tête dans les sondages, a confirmé, sur le plateau de TF1 lundi 17 avril, qu’il souhaitait supprimer 25 départements français dont celui des Bouches-du-Rhône, appelé à fusionner avec la Métropole Aix Marseille Provence. « Je veux supprimer progressivement durant le quinquennat les départements partout où il y a des métropoles » a répondu Emmanuel Macron à une question sur son intention de supprimer un quart des départements français, une mesure inscrite dans son programme.

Emmanuel Macron a justifié son projet en soulignant qu’il fallait lutter contre le « mille-feuille administratif ». L’ancien ministre de l’Economie, toujours en tête dans les sondages à moins d’une semaine du 1er tour de la présidentielle a pris l’exemple d’Aix Marseille pour expliquer sa proposition : « Vous avez une métropole, Aix Marseille, la loi la créée. Le département des Bouches-du-Rhône comporte je crois une vingtaine de communes hors de cette Métropole (29 exactement sur un total de 112, NDLR). Est-ce que cela a beaucoup de sens de garder un Département, non. Il faut fusionner le Département avec la Métropole Aix Marseille. » Emmanuel Macron souhaite également une fusion du Grand Paris avec les départements concernés et partout où cela sera possible. « Lille et le département du Nord doivent être fusionnés progressivement » a-t-il encore affirmé. Emmanuel Macron a souligné que ces fusions n’étaient pas « militaires et décidées d’en haut » mais qu’elles étaient justifiées par un principe de « bons sens pour réduire le mille-feuille administratif. »

Le 31 mars dernier, à la veille de son meeting à Marseille, Emmanuel Macron, avait déjà évoqué la Métropole Aix Marseille Provence en soulignant, sur les ondes de France Bleu Provence, la nécessité de « , ». « Marseille est devenue une Métropole. Ca fait partie des métropoles, et c’est dans mon programme, où il faut simplifier. Elle a quasiment pris les compétences du département, et il doit y avoir une vingtaine de communes qui sont hors de la Métropole. Donc voilà… Elle dispose d’une vraie taille, il faut maintenant simplifier les choses. »