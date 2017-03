[Education] 38 nouvelles formations à la rentrée 2017 en Paca

Parce que la société évolue, les métiers changent aussi. Le gouvernement annonce de la création de 500 nouvelles formations en alternance.La répartition de ces nouveaux cursus entre les régions se base sur les spécificités de chaque territoire. Ce sont donc 38 nouvelles formations qui vont être dispensées dès la rentrée de septembre 2017 dans la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’annonce du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’appuie sur des chiffres évocateurs : 67% des jeunes bacheliers professionnels ne trouvent pas d’emploi d’après le Céreq. Pourtant chaque année, 700 000 jeunes suivent des formations en alternance dans 1 600 lycées pour se préparer à plus de 100 métiers des secteurs industriels ou tertiaires comme ouvrier, technicien ou employé.

En Paca, les 38 formations qui s’ouvrent concernent tous les niveaux du CAP au BTS en passant par le baccalauréat professionnel. Quelques mentions ou formations « complémentaires » viennent enrichir le catalogue. Ces formations non diplômantes apportent une réponse à un besoin particulier. En Paca, cela concerne les secteurs de la couture, de la peinture en carrosserie et de l’installation thermique. Mais les formations complémentaires les plus notables sont toutes celles liées au projet Henri Fabre de Marignane. Pas moins de 52 modules seront dispensés au lycée marseillais Jean Perrin. Ils concerneront la supply chain, les matériaux et procédés, la réalité virtuelle, la maintenance et documentation technique ainsi que le Bid data.