Les lauréats du concours Med’Innovant sont dans la dernière ligne droite. Ce mardi 21 novembre, quatre entreprises vont être primées après leur dernier passage devant un jury. La remise des prix a lieu à 18h30, à La Coque (Marseille)

87 candidats ont participé au concours Med’Innovant autour de l’innovation en milieu urbain, organisée par l’établissement Public d’aménagement Euroméditerranée et La Cité des Entrepreuneurs d’Euromed, et cette année Factory, accélérateur de start-up en Provence. L’objectif de ce rendez-vous est de repéré et accélérer les porteurs de projets (grands projets, groupes, PME, start-up, associations…) qui souhaitent mener des initiatives innovantes en phase avec les enjeux de la smartcity et du smartport.

Sur les 87 projets, 78 dossiers sont issus du territoire national et neuf hors hexagone (Maroc, Tunisie, Allemagne, Belgique, Israël, Inde et Brésil), avec un profil majoritairement de start-up et PME et quelques grands comptes. Douze porteurs de projets ont été sélectionnés à l’issue d’un examen du jury composé de donneurs d’ordre publics et privés. Ils auditionneront ce mardi 21 devant un jury de 50 personnes.

Agrivolta, ferme du futur via un système unique d’ombrières intelligentes.

Editag/La Méridionale, solutions IoT permettant aux industriels d’améliorer les performances de leur processus de gestion des flux et suivi de matériel.

Intellinium, première chaussure de sécurité connectée et intelligente pour les travailleurs.

Geo Sentinel, solution d’assistance et de sécurisa on des personnes isolées et/ou dépendantes.

Geocorail, procédé breveté permettant de lutter contre l’érosion marine.

Marseille Gyptis International (MGI), solutions de guichet unique supportant le travail collaboratif des acteurs des communautés portuaires, aéroportuaires et terrestres dans la gestion de la marchandise.

Numtech/A Lab In The Air, mise en oeuvre de solutions concernant les conséquences des rejets atmosphériques (qualité de l’air, odeur) sur la santé et le bien-être des populations.

Ouikan, plateforme collaborative permettant de faire faire ses courses par ses voisins à faible coût.

R-Aedificare, création d’une filière de réemploi des matériaux de construction en région Paca.

Technobam, solutions de démoustication innovante, efficace et écoresponsable.

Ween, ween.ai, l’Intelligence Artificielle qui rend les objets de la maison autonome.

WooDoo, fabrication de bois bionique.

Seuls quatre entreprises vont être récompensées, avec à la clé 40 000 euros de dotation financières à se répartir, bénéficier de l’ingenierie d’accompagnement, et l’occasion unique pour les lauréats de tester et démontrer leur solution ou produit innovant sur l’EcoCité Euroméditerranée, le Grand Port Maritime de Marseille et plus largement sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence.