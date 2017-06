[Médias] La sortie du Digest Immo 2017, le 1er hors-série de Gomet’

L’immobilier est en pleine effervescence. Entre le rebond de la conjoncture porté par des taux d’intérêt faibles, les grands programmes de rénovation urbaine, les innovations dans les bâtiments et les projets structurants du territoire métropolitain, l’activité s’est redressée ces douze derniers mois. Notre premier hors-série, Le Digest Immo 2017 témoigne bien de cette embellie.

Les analyses et les bons chiffres sont venus caractérisés la reprise du marché que nombre d’acteurs désespéraient de voir arriver. La première partie du Digest Immo 2017 reprend donc les faits marquants de ce rebond. Outre les fondamentaux du marché, l’activité est également portée par la dynamique de l’innovation. C’est la 2ème partie de notre hors-série. Le bâtiment durable, la transition énergétique, la smart et la sharing city, etc, constituent eux-mêmes un aiguillon pour lancer de nouveaux projets et proposer des concepts innovants. Troisième grande partie du Digest Immo 2017 : les grands projets du territoire. L’échelle métropolitaine donne un relief nouveau à une série de réalisations qui atteignent, de fait, une taille plus ambitieuse à l’instar de thecamp, de l’Arena d’Aix ou encore du Villages des marques.

Hugues Parant, invité exceptionnel

Enfin, la 4ème partie est entièrement consacrée à l’actualité d’Euroméditerranée. 20 après son lancement, l’établissement fourmille de projets et aborde une nouvelle étape de son histoire avec l’extension au nord. Hugues Parant, le nouveau directeur général de l’établissement public est notre invité exceptionnel lundi 19 juin à l’occasion du petit-déjeuner que la rédaction de Gomet’ organise à l’occasion de la sortie de son supplément.

Le Digest Immo 2017, c’est 22 pages d’infos, échos et interviews qui ont fait l’actualité du secteur ces 12 derniers mois. Un outil indispensable pour comprendre d’où l’on part et être acteur du monde qui vient. Go !

