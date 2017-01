[Medias] Gomet’ Media acquiert Com&Médias Sud

La société de presse en ligne Gomet’ Media créée en 2014, éditrice du site web d’informations locales à Aix Marseille Provence www.go-met.com annonce mardi 17 janvier 2017 l’acquisition des actifs de la lettre spécialisée Com&Médias Sud, propriété de la société Le V.

Com&Medias Sud édite, tous les quinze jours depuis 2008, une lettre d’informations spécialisées sur le secteur des médias et de la communication. Elle est adressée à 2500 acteurs professionnels implantés dans le sud de la France, de Toulouse à Nice. Outre la newsletter numérique, Com&Medias Sud édite chaque année un guide Paca Occitanie des acteurs de la communication ainsi qu’un magazine annuel de tendances « business et curiosités » baptisé Latitude et un site internet www.cometmediassud.com Ces trois supports font également partie du périmètre de l’acquisition réalisée par Gomet’ Media.

Eric Besatti le rédacteur en chef et directeur de la publication de Com&Médias Sud depuis 2015 poursuit la dynamique avec Gomet’ Media et se félicite du rachat par Gomet’ Media de Com&Medias Sud : « Nous cherchions depuis quelque temps, pour d’évolution de carrière, à céder notre activité. Nous avons trouvé avec Gomet’ Media un partenaire local pertinent pour poursuivre dans de bonnes conditions le développement de notre publication. »

Pour Jean-François Eyraud, le président et co-fondateur de Gomet’ Media, il s’agit d’une opération de croissance externe « stratégique et relutive, en phase avec notre démarche d’acquisition d’abonnés et d’audience qualifiée. L‘objectif est à la fois de confirmer notre rôle de partenaire des acteurs locaux et de renforcer notre modèle économique hybride : un mixte de recettes annonceurs, abonnés et de prestations. » Gomet’ Media, acteur indépendant de l’information locale, détenu majoritairement par Jean-François Eyraud, a lancé en novembre 2016 une zone premium réservée à des abonnés, en parallèle de son offre d’informations gratuites.

CP – Gomet’ Media acquiert Com&Medias Sud