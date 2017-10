Com & Médias du Sud de la France : le guide 2017-2018 est paru !

La dernière édition du guide Com&Médias Sud, qui recense les professionnels de la communication et du marketing dans les régions Paca et Occitanie, vient de sortir. Cette bible de la com’ et des médias répertorie près d’un millier d’acteurs de Nice à Toulouse.

La parution 2017-2018 a été célébrée, dans les locaux de Gomet’ Média, éditeur de la publication, en présence de Jean-François Eyraud, fondateur de Gomet Média, de Sam Cordier, président de l’UCC Med, et de l’équipe de Com&Médias Sud. Une version en ligne de l’annuaire des agences est également disponible à cette adresse. Com&Medias Sud est une marque de Gomet’ Media.

La soirée en images.

Photos Jean Yves Delattre

Outre le site Com&Medias Sud, qui diffuse l’actualité du secteur de la communication, du marketing et des médias dans le Sud Com&Medias Sud, c’est aussi une newsletter quinzomadaire de veille sur le secteur et donc Le Guide.