[Médias] Bernard Tapie chamboule tout à La Provence

Le conseil d’administration de La Provence, qui se déroulait ce mardi 2 mai, a été particulièrement agité. Claude Perrier, le P-DG depuis plus de deux ans a présenté sa démission. Dans un communiqué laconique, diffusé en primeur par le service du personnel aux salariés, Claude Perrier annonce son départ. Il assure avoir terminé la mission qui lui avait été confiée « par l’actionnaire majoritaire de remettre La Provence sur le chemin du succès. »

Claude Perrier souhaite désormais donner une autre orientation à sa carrière professionnelle, sans en dire davantage. De nombreuses sources l’annonçaient sur le départ depuis plusieurs mois, son retour à Radio France étant souvent évoqué à la faveur de l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Claude Perrier, réputé proche de Jean-Marie Cavada, un soutien déclaré du candidat à la présidentielle, avait été nommé en octobre 2014 à la direction de la publication du quotidien La Provence et de sa régie La Provence Publicité. Depuis le 20 février 2015, il occupait la fonction de P-DG du journal, succédant à Marc Auburtin. Selon le média belge Le Vif, la réunion du mardi 2 mai, en présence de Bernard Tapie, a été « houleuse. » Selon le journal, « les deux représentants de Nethys (actionnaire minoritaire belge du groupe La Provence) ont refusé de valider les comptes de « La Provence », contre l’ avis des experts financiers sollicités par le groupe liégeois. »

Un mail du SNJ

Outre le départ de Claude Perrier, le conseil d’administration aurait entériné le départ en tant qu’administrateur d’Olivier Mazerolle, ancien journaliste de France 2 et BFMTV, et ex-directeur de la rédaction de La Provence. Deux arrivées sont annoncées selon la même source : « au poste de P-DG, celle de Jean-Claude Serfati (créateur en 1995 d’une entreprise d’annonces immobilières, Logic Immo, et créateur du magazine Surface Privée en 2014) [à droite sur la photo] ; comme directeur de la publication et en charge du développement, le journaliste Franz-Olivier Giesbert (ancien patron des rédactions du Figaro et du Point). » Ce dernier a régulièrement été annoncé comme possible rédacteur en chef du journal provençal. Un communiqué du SNJ transmis à la rédaction confirmait officieusement en fin de journée les noms des nouveaux arrivants. L’ours du journal du mercredi 3 mai officialisera-t-il, en toute discrétion, les mouvements entérinés le matin même au 4e étage du 248 avenue Roger Salengro ?