[Media] Gomet’ en 2018, bilan et perspectives

Vous avez aimé 2017… Vous adorerez 2018 ! L’année qui vient de s’achever a été riche en événements pour Gomet’ Media. Créée en 2014, notre société de presse en ligne a connu en effet au cours des douze derniers mois plusieurs développements qui lui ont permis de franchir de nouvelles étapes.

L’acquisition en début d’année de Com&MediasSud a été l’occasion de lancer une première activité au-delà du territoire d’Aix Marseille Provence. Ce titre couvre en effet l’actualité du secteur de la communication et des médias dans le sud de la France, de Toulouse à Nice. Cette opération a permis de tester et valider un nouveau modèle autour d’une info thématique dédiée à un secteur avec comme support une newsletter réservée aux abonnés et un guide annuel. 2018 sera l’occasion d’apporter à Com&MédiasSud des nouveautés tant au niveau du contenu que de l’animation et des services pour les abonnés. Fort de cette expérience hors de la métropole Aix Marseille Provence, Gomet’ Media lancera un nouveau titre régional, sur abonnement, dans une filière en pleine croissance : la santé.

Un média indépendant qui dépend de ses abonnés

La nouvelle année marque aussi la période de renouvellement des premiers abonnés à Gomet’ Premium, notre service dédié aux décideurs métropolitains. Lancée fin 2016, cette plateforme d’infos et d’influence (Le Digest Hebdo, les suppléments, les guides, les forums métropolitains et petits-déjeuners sectoriels) connaît un succès grandissant. Les grandes collectivités, de nombreuses villes, mais aussi des cabinets de consultants et d’études, des grandes sociétés, des PME, des associations et des élus sont parmi nos plus fidèles lecteurs. Nous les remercions chaleureusement pour leur confiance et leur fidélité. Sans eux, rien ne serait possible. Gomet’ reste en effet un média totalement indépendant, détenu majoritairement par son co-fondateur Jean-François Eyraud et trois autres particuliers, associés minoritaires. Nous ne bénéficions d’aucune aide ni subvention.

Partenaire des acteurs locaux

Les revenus de la société dépendent de trois activités : la vente d’abonnements, la vente de publicité et la vente de prestations de service. Média numérique, média de solutions, média partenaire des acteurs du territoire. 2017 a été l’occasion de multiplier les opérations avec plusieurs annonceurs qui viennent chercher dans la newsroom de Gomet’ un savoir-faire éditorial et digital capable de donner un impact supplémentaire à leurs événements. Nous avons ainsi animé sur site mais aussi sur les réseaux sociaux le dernier Rendez-vous de la rénovation énergétique en Paca qui se déroulait au palais des congrès d’Aix. Nous étions présents au côté de Suez à l’occasion de la journée Ocean day ainsi que pour l’inauguration du bassin Ganay.

Un média engagé

La rédaction de Gomet’ s’est également mobilisée autour de ses propres événements à l’instar du 2e Forum métropolitain. Organisée en partenariat avec la Caisse des dépôts et consacrée à l’agenda du développement économique, cette conférence se déroulait en septembre à la CCI Marseille Provence. Nous avons également lancé en 2017 nos premiers petits-déjeuners sectoriels, des débats organisés autour de la sortie des nos hors-séries thématiques (Le Digest Immo, Le Digest Santé) dans nos nouveaux locaux, au 106 rue de la République. Autre événement lancé en 2017 et qui se poursuit au cours du 1er trimestre 2018 : Hack the news, la grand prix régional de data-journalisme soutenu par la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

2018 doit permettre à Gomet’ de passer un nouveau cap en renforçant l’ensemble de ses activités et en prenant de nouvelles initiatives. Elles seront multiples, tant au niveau éditorial que sur le plan du développement économique. Elles seront partagées avec vous. Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues pour nous aider à progresser et à mieux répondre à vos attentes. #GO2018 !