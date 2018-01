[Média] Le Digest Hebdo n°47 : 16 pages consacrées au CES 2018 de Las Vegas

C’était la semaine dernière, du 8 au 12 janvier 2018, à Las Vegas dans le Nevada. Le Consumer Electronics Show, le fameux CES, 1er salon mondial des technologies, tenait sa 51e édition. Un cru une nouvelle fois renversant par le nombre et la densité des innovations présentées, toutes alimentées par la vague numérique qui déferle sur la planète depuis une vingtaine d’années. La puissance des ordinateurs, la taille des écrans, les fonctionnalités des objets connectés… Une nouvelle étape dans la généralisation des services intelligents a été franchie lors de cette édition 2018 avec la présentation de nouveaux robots, véhicules autonomes et autres appendices virtuels toujours plus indépendants.

Des échanges de haut niveau

Nous étions donc en immersion dans cette foire internationale dédiée aux technologies, au contact des start-up régionales venues en nombre sous la bannière de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, des métropoles d’Aix Marseille Provence et Nice Côte d’Azur, des CCI et de la French Tech. Aux 40 start-up présentes sur le stand régional situé dans l’Eureka Park, il fallait ajouter une vingtaine d’autres entreprises réparties sur l’ensemble du salon. Une représentation remarquable et saluée par tous les décideurs réunis sur place comme par les entrepreneurs. Un collectif qui semble avoir réussi à convaincre de nombreux interlocuteurs. Plusieurs milliers de visiteurs ont afflué par l’allée provençale en quête d’informations sur les sociétés présentées. Les chefs d’entreprises vantent la qualité des contacts et des rencontres de haut niveau que le CES permet. Tous ont déjà envie de revenir. Les élus s’engagent d’ores et déjà à faire encore mieux en 2019.

