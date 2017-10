C’est ce matin, lundi 16 octobre, à l’occasion du conseil municipal, que le sort de Maurice Di Nocera sera définitivement scellé. Adjoint aux grands événements de la ville de Marseille et vice-président du conseil départemental chargé des sports, Maurice Di Nocera avait décidé de se mettre en congé de l’UDI pour rejoindre le mouvement d’Emmanuel Macron « En Marche ». Il estimait à l’époque ne plus se reconnaître dans les « choix de l’UDI » parti qui avait renouvelé son soutien à François Fillon et que Maurice Di Nocera considérait comme tenant d’une « droite dure voire radicalisée ». Candidat aux législatives de 2017, il a refusé de se retirer de la 5e circonscription de Marseille, pour laquelle il avait été désigné par les centristes, face à Yves Moraine.

Yves Moraine : « On ne peut pas faire n’importe quoi »

Dans cette optique, Maurice Di Nocera, 72 ans, avait démissionné de son poste de vice-président du Conseil départemental, « pour se mettre en cohérence avec son choix de la campagne de soutenir la majorité présidentielle ». En réalité, l’élu a payé sa dissidence.

Dans la foulée, Jean-Claude Gaudin lui a retiré sa délégation aux grands événements et des grands équipements à la ville et exclut de la majorité municipale. C’est pour aller jusqu’au bout de ce processus que le maire de Marseille a décidé de faire voter ce lundi 16 octobre en conseil municipal le retrait de son poste d’adjoint. Si Yves Moraine, président du groupe majoritaire au conseil municipal, dit ne pas en faire « une affaire personnelle et être déjà passé à autre chose », néanmoins il estime que « c’est un signe nécessaire, dans une majorité, dans une famille politique pour l’avenir d’expliquer qu’on ne peut pas faire n’importe quoi à tout instant et qu’il y a nécessité de discipline et de solidarité. Ceux qui y ont manqué doivent être sanctionnés. »

Pas de nouvel adjoint

Pour l’heure, il n’y aura pas de nomination de nouvel adjoint. La majorité municipale compte déjà trois adjoints de moins. Maurice Di Nocera, si le conseil municipal vote dans ce sens, Martine Vassal et Marine Pustorino, qui ont démissionné de leur poste. Pas sûr non plus que ces délégations soient ré-attribuées, puisque celle assurée Marine Pustorino (éclairage public, énergies renouvelables), devient essentiellement métropolitaine, au 1er janvier 2018, tandis que les relations internationales sont désormais assumées par Jean Roatta.