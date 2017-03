Martine Vassal met 28 millions d’euros sur la table pour le développement d’un « Rungis de Provence » 

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a profité de sa visite vendredi 10 mars au Marché d’intérêt national (MIN) de Châteaurenard, pour évoquer le redéploiement et la nécessaire modernisation de la plateforme. Une revendication portée par de nombreux acteurs locaux, notamment les CCI et les organisations agricoles.

Le Département a annoncé un investissement de 28 millions d’euros, entre 2017 et 2021, avec l’ambition de faire de ce MIN, le « Rungis de Provence ». Martine Vassal et Bernard Reynès, le député-Maire de Châteaurenard, ont annoncé le même jour que le nouveau MIN de Châteaurenard serait rebaptisé « MIN de Provence » afin de le faire rayonner au-delà des Bouches-du-Rhône.

Des investissements aussi dans les infrastructures

« Je souhaite associer tous les départements voisins à ce projet, car nous serons plus forts ensemble, a souligné Martine Vassal. Ce nouveau marché pourra dynamiser toute l’agriculture des Bouches-du-Rhône, un secteur déterminant pour l’emploi et la vitalité de l’économie dans notre territoire ». Dans cette perspective, outre cet engagement financier exceptionnel, d’autres moyens sont mis en place au niveau des aménagements routiers : apport supplémentaire de 8 millions d’euros pour boucler le chantier de la « Liaison Est-Ouest ». Et la route départementale 570 entre Arles et Graveson sera requalifiée, à partir de 2018, pour un montant de 9 millions d’euros.