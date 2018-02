[Marseille] La Savonnerie du Midi réindustrialise son process in situ (2/2)

Vingt ans après leur arrêt, les chaudrons de la Savonnerie du Midi vont bouillir de nouveau. Un challenge pour l’entreprise créée en 1894 à Marseille, dans le quartier des Aygalades, qui fait également partie de l’Union des professionnels du savon de Marseille (UPSM) pour la défense d’un IGP pour le savon de Marseille.

Deux des cinq chaudrons que compte la Savonnerie du Midi viennent d’être restaurés, les trois autres suivront bientôt. Et c’est tout un challenge qui s’inscrit dans ce projet de rénovation mené par l’entreprise car comme le précise Guillaume Fiévet, directeur général : « Préserver ce savoir-faire ancestral selon les règles de l’art était une question d’urgence. Les premiers essais de saponification ont été réalisés en laboratoire et sont concluants. Les tests vont se poursuivre sur place durant les deux mois à venir pour inaugurer l’ensemble en juin. » L’ensemble comprend la remise en route de toute la chaîne de fabrication sur le site historique mais également un musée de la savonnerie et du savon de Marseille (> lire notre article précédent) en cours de réalisation avec un parcours de visite et une boutique.

Rachetée par Prodef en 2013, la Savonnerie du Midi, qui emploie vingt-et-une personnes dont neuf postes en CDI créés dès le rachat, n’a jamais cessé la vente de ses produits. En l’absence de ses chaudrons, l’entreprise obtenait la matière intermédiaire chez sa voisine la savonnerie Fer à cheval. Avec cette « nouvelle vie, nous devrions augmenter de 20% notre production d’ici 2 à 3 ans », poursuit Guillaume Fiévet.

Cette volonté de réindustrialiser le site a retenu l’intérêt de la Région Provence-Alpes-Côté d’Azur qui apporte son soutien financier au projet ; la rénovation des chaudrons et la modernisation des locaux aux normes BPF (Bonnes pratiques de fabrication) représentant un investissement de 1,5 million d’euros.

« C’est une fierté de promouvoir le savon de Marseille »

Investie dans une démarche RSE depuis son rachat, l’entreprise qui travaille également avec un Esat marseillais (établissement pour l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés) a obtenu, en 2015, le label « Entrepreneurs engagés » par Ecocert Environnement, et, en 2017, le Grand prix ESSEC des industries de la consommation responsable dans la catégorie Modes de consommation durable pour son « Savon de Marseille, un produit traditionnel et responsable ».

Connues, les qualités du savon de Marseille trouvent désormais un nouvel écho chez les consommateurs en quête d’authenticité et de naturel. Pour Guillaume Fiévet : « Les PME par rapport aux marques des grands groupes ont une carte à jouer. Les produits naturels ont le vent en poupe et les consommateurs veulent être rassurés. Nous allons mettre l’ensemble des ingrédients sur nos savons même si la législation ne l’impose pas. » Un succès qui entraîne de nombreuses convoitises et l’implication de la Savonnerie du Midi au sein de l’Union des professionnels du savon de Marseille (USPM) pour reconnaître au savon de Marseille une IG PIA (indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux) ne tarit pas même si la dossier semble complexe et la décision tarde à venir. « C’est une fierté de promouvoir le savon de Marseille qui est d’ailleurs connu dans le monde entier. Le marché asiatique est très prometteur et nous menons désormais une politique à l’export très volontariste, déclare Guillaume Fiévet. En 2013, nous vendions dans trois pays, aujourd’hui dans trente et notre chiffre d’affaires à l’export est passé de 0,5 M€ à 1,2 M€. »

La Corvette, la marque qui reprend toute sa place

« Notre marque La Corvette existe depuis le début mais n’a jamais été exploitée, poursuit Guillaume Fiévet. Nous avons donc développé les gammes, nous avons travaillé à obtenir l’éco-certification pour la plupart des produits, à développer l’export et nous réfléchissons à un lancement de produits haut de gamme fin 2018. » Même si elle ne représente que 21 % du chiffre d’affaires de la savonnerie, mais 53% à l’export, La Corvette est le symbole du renouveau de l’entreprise, avec ses produits vedettes et ses innovations au positionnement sélectif et à la labellisation Ecocert pour la plupart. « En effet, nous innovons aussi et nous avons lancé, aux côtés des savons de Marseille traditionnels, cinq recettes biologiques qui confirment la poursuite de notre démarche Cosmos Natural au sein de l’entreprise » dont une savonnette au lait d’aînesse bio primée par les Trophées Cosmebio 2017-2018. (> lire notre article beauté précédent).

Vendus en circuit bio, dans certains grands magasins parisiens, magasins spécialisés, sur le web et à l’export (53% du chiffres d’affaires), ces produits trouveront tout naturellement une place de choix dans la future boutique de la Savonnerie au sein même de l’usine.