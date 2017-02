Marseille Provence 2018 veut renouer avec le succès de la capitale européenne de la culture 2013

« Quel Amour ! Injonction joyeuse et interrogation immédiate : l’imaginaire est en route. Parler d’amour au travers des Arts, des artistes et des destins les plus humains. Urgence du plaisir, de l’Autre et de sa découverte. Urgence d’inventer ensemble de si belles choses qu’elles seront aimées. » Macha Makeïeff, la directrice du théâtre de La Criée a pris sa meilleure plume pour présenter la direction que souhaite prendre la nouvelle manifestation culturelle qui veut faire enchanter le territoire.

Depuis 5 ans, la plupart des acteurs réunis à la Chambre de commerce mardi 14 février 2017 se demandaient quel prolongement trouvé à la Capitale européenne de la culture 2013. Ce sera donc « Quel amour ! » en 2018, porté par une association MPCulture que présidera Raymond Vidil, PDG de Marfret et adhérent influent de Mécènes du Sud. Cette dernière association est avec la CCI MP, le Club Top 20 et Aix Marseille Université l’une des quatre entités fondatrices de MPCulture. Autour d’elles, un comité d’orientation artistique est composé de 15 personnalités (voire ci-dessous).

Un budget de 5,5 millions

« À partir du 14 février 2018, et jusqu’au 1er septembre, le territoire des Bouches-du-Rhône va vivre au rythme de la culture et de la création artistique, toutes disciplines confondues. Quel Amour ! offrira une programmation artistique à résonance nationale et internationale, faisant de MP2018 un temps fort du calendrier médiatique et positionnant le territoire comme l’une des grandes destinations culturelles de l’année prochaine » soulignent les organisateurs qui évoquent un budget de 5,5 millions d’euros afin de concevoir, produire et promouvoir près d’une vingtaine de rendez-vous artistiques inédits (fête d’ouverture, grandes expositions, temps forts, spectacles, résidences d’artistes, etc…) et co-produire ou labelliser près d’une centaine d’événements sur le thème de Quel Amour !

Un thème fil rouge pour la programmation 2018

L’ensemble de la programmation sera dévoilé à la rentrée. En attendant, les opérateurs culturels engagés devront intégrer au cœur même leur programmation 2018 un projet en résonance directe avec la thématique retenue Quel Amour ! et imaginer une programmation inédite pour MP2018. Trois exemples sont d’ores et déjà cités. Le Festival d’Aix-en-Provence travaille sur une production d’Airan Berg autour du mythe d’Orphée et d’Eurydice et du mythe oriental de Leïla et Majnun; le Festival de Marseille, une création d’Alain Platel et Fabrizio Cassol – Coup Fatal ! – sur le Requiem de Mozart ; le Mucem programme une exposition inédite autour du Roman Photo et sa capacité, à l’époque de son âge d’or, de réinventer une certaine mythologie sentimentale, et le Théâtre de la Criée accueille Roméo et Juliette du Ballet Preljocaj. Un (très) bon début.