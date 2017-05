Marseille scène électro ! Après Marsatac et le Delta Festival, voici Marseille Music Experience (MMX), le nouveau-né de l’alliance entre les équipes d’Acontraluz et WeArt. Cette union offrira dix jours de musique, de fêtes dans plus de quarante lieux de la ville pour un finish qui s’annonce grandiose.

La 6e édition de We Are Together devait être la dernière, « nous étions arrivés à la fin de notre concept et de nos possibilités » selon Jonathan du collectif marseillais. Et pourtant quelques mois après la fin de l’aventure, les voici de retour derrière la table des organisateurs à défaut de celle de mixage, en compagnie de Dominique Lena et Marc Crousillat.

Après un coup de foudre artistique, et humain, les deux équipes se sont associées afin de faire naître un tout nouveau style de festival en France, mais inspiré de ce qu’il se faisait déjà aux Pays-Bas avec Dance Event où ce sont plus de 150 lieux et 350 000 personnes qui investissent la ville batave. Même si ces chiffres font rêver les équipes, Jonathan recentre le débat « WeArt s’est arrêté, car on ne voulait plus faire la course au nombre de billets vendus, on souhaite mettre en place un développement transversal, car la musique n’est pas que des concerts, c’est aussi des rencontres » des conférences et des master class.

Donner de l’impulsion à une culture électro encore plus vive

Car, outre investir différents lieux de la ville, la collaboration souhaite donner l’impulsion à une culture électro encore plus vive et installer un « mieux-vivre ensemble » de la musique dans le sud. Et pour ça, la villa Gaby deviendra un grand workshop où les artistes pourront rencontrer des labels, mais surtout la ville entière pourra vibrer au son des basses au cours des cinquante événements prévus du 7 au 17 septembre 2017.

Doté d’un budget de 900 000 euros dont la quasi-totalité servira à l’organisation des deux soirées clôturant le festival, Marseille Music Experience souhaite faire vivre un moment unique à ses participants, car un tel événement n’est plus jugé seulement sur les lieux ou à la taille du mur d’enceinte, « nous voulons que les festivaliers utilisent leurs cinq sens, nous allons mettre en place différentes surprises à l’aide de start-up locales. »

30 000 festivaliers espérés

Mais l’expérience réside aussi dans la programmation. Si les premiers noms seront divulgués le 10 juin, une chose est certaine : le 15 septembre revêtira des accents hip-hop, quand le samedi 16 septembre s’articulera autour de l’électro et de la techno. Avec pour objectif de rassembler entre 7 et 10 000 personnes à chacune de ces deux soirées, sans oublier la dizaine de milliers de participants tout au long des dix jours. Le cumul espéré, autour des 30 000 festivaliers, ferait entrer le festival parmi les plus importants de la scène électronique française, mais cette première ne cherchera pas à battre des records puisque la volonté reste de s’inscrire dans la durée et Marc Crousillat de conclure : « Pour construire des choses stables, il faut du temps ».