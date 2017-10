[Marseille] Les boutiques Pom créent un laboratoire fashion expérimental

#POMLAB, c’est le nom du laboratoire fashion expérimental lancé par Caroline et Sophie Baron dans leurs boutiques Pom, de part et d’autre de la rue Paradis à Marseille. Tout au long de l’année, elles y présenteront une sélection de vêtements et d’accessoires créés par de jeunes talents régionaux. À découvrir aux côtés des belles marques telles que Burberry, Paul Smith, Armani, Paul & Joe… déjà présentes.

À l’heure où les enseignes internationales envahissent tous les quartiers d’une même ville n’offrant, au final, guère de diversité à une clientèle prise en otage de ce marketing envahissant, pousser les portes des boutiques multimarques comme Pom apporte comme un souffle de liberté dans ce secteur si vite uniformisé.

Fortes de leur expérience de longue date, Caroline et Sophie Baron ont décidé d’ouvrir plus encore leurs portants aux jeunes talents de demain. Une démarche qui présente de nombreux avantages à commencer pour ces créateurs, l’opportunité de diffuser leur production et de séduire une clientèle avertie. Et pour cette dernière, l’occasion de singulariser plus encore son dressing en dénichant des pièces réalisées en petite série ou de tester des cosmétiques de grande qualité. En effet, la jeune marque Sainte Victoire, découverte lors de la dernière édition du salon Côté Sud fait partie des premiers invités, aux côtés des sacs en cuir de Florence K, ceux d’inspiration vintage de Roze ou des chaussures Creatis.

Au rythme de deux créateurs toutes les deux semaines dans chacune des deux boutiques, c’est un défilé qui mérite de s’y arrêter, d’autant qu’« à la fin de l’année, le créateur ayant rencontré le plus de succès en boutique se verra offrir l’opportunité de proposer sa nouvelle collection aux clientes de POM pendant toute une saison », précisent les organisatrices. À suivre.