Marseille, épicentre de la vie politique française cette fin de semaine

La semaine politique très chargée à Marseille a commencé avec le conseil municipal lundi 16 octobre, elle se poursuit ce mercredi avec le conseil de territoire Marseille Provence, puis le conseil métropolitain demain jeudi 19 au Pharo. Le même jour, à quelques centaines de mètres, le congrès de l’Assemblée des départements de France sera lancé à La Criée, avec de nombreuses personnalités nationales. Martine Vassal, hôte du congrès ouvrira l’événement à 10h avec le président de l’association, l’ancien ministre Dominique Bussereau, avant les interventions de Gérard Larcher le président du Sénat. 90 départements sur les 101 invités seront présents.

Dans l’après-midi, Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires prendra la parole à la suite de la table-ronde sur les jeux financiers des Départements dans le nouveau quinquennat. L’association des départements s’interroge en effet : « Le contexte de tension budgétaire des Départements exige la refondation du pacte républicain entre l’Etat et les collectivités. Quelles solutions pour garantir le financement des allocations individuelles de solidarité (RSA, PCH, APA), de la prise en charge des mineurs non accompagnés, des SDIS ou encore du déploiement du Très Haut Débit… ? »

Loi Notre, quelles adaptations ?

Vendredi, alors qu’au même moment se tiendra la séance plénière du Conseil régional, le congrès des départements se penchera sur la question sensible des cons séquences de la loi Notre. « Les élus départementaux attendent de la stabilité » avait déclaré Martine Vassal lors de la présentation de l’événement en septembre dernier tandis que Dominique Bussereau souhaitait des adaptations. Quels ajustements pour permettre un bon travail commun entre les Départements, les Régions et les Métropoles ? Quelles trajectoires institutionnelles à privilégier pour garantir aux concitoyens des services attractifs de proximité ? Les questions sont nombreuses et revêtent ici un caractère particulier avec le sujet de la fusion Département-Métropole. Une fois de plus Martine Vassal avait posé les limites à un tel rapprochement dans un entretien à Gomet’ (ci-dessous), accordé lors du 3e Forum des maires de Provence le 27 septembre dernier.

C’est le Premier ministre en personne, Edouard Philippe, qui se chargera de dissiper (ou pas) les doutes et les craintes. Il interviendra à 12h en clôture du congrès après avoir rendu visite, juste à en face de La Criée, à Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille. Avis de coup de vent sur les eaux du Vieux-Port…