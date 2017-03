Les marques Provence, Alpes et Côte d’Azur au cœur de la nouvelle stratégie touristique régionale

Le président du CRT Paca, Renaud Muselier, a présenté mardi 22 mars au Conseil régional la nouvelle stratégie de promotion touristique de la région pour la période 2017-2020. Elle est orientée vers la promotion des trois marques – Provence, Alpes et Côte d’Azur. Les objectifs sont de rendre visible ces territoires compétitifs et visibles à l’international et de créer le lien avec les clients. Le but principal – avoir 35 millions de visiteurs au lieu de 30 en 2016 et augmenter tous les chiffres de 20%.

Juste après Paris IIe de France, la région est la deuxième destination du tourisme international avec 6 millions de touristes qui dépensent deux fois plus que les touristes français. Cependant, le tourisme mondial devrait augmenter par 50% d’ici 2030 et le nombre de concurrents sera multiplié par trois. C’est pourquoi la stratégie vise à promouvoir les marques à l’échelle mondiale, selon le Conseil Régional de Tourisme. « C’est un fédérant, les agences départementales de Tourisme, les Offices et les professionnels du tourisme autour des marques Provence, Alpes et Côte d’Azur, que nous pourrons développer la notoriété de nos destinations et accroitre l’économie touristique », a dit Renaud Musilier lors de la présentation de la stratégie.

« Nos clients doivent devenir nos meilleurs ambassadeurs »

Il y a 3 objectifs clés. « Première étape pour séduire le touriste, il faut que nos destinations soient connues, rêvées pour pouvoir être sélectionnées dans son panier d’envie, sa ‘bucket list’ », est-il écrit dans le plan d’actions. Alors que la marque Côte d’Azur est déjà lancée en 2016 par le CRT Côte d’Azur, le lancement de la marque Provence est prévu pour le 25 avril. La marque Alpes sera construite dans le courant de l’année 2017. Le deuxième objectif vise à rendre les destinations compétitives en travaillant avec les professionnels du tourisme. Les territoires devraient être plus accessibles avec les aéroports et avec les différents transporteurs, plus commercialisés, notamment en ailles de saison et plus présents sur les réseaux sociaux à l’étranger. Le troisième objectif est basé sur la création de lien avec les clients, qui comprend les actions de direct marketing à grande échelle. « Durant leur visite et après leur retour, nos clients doivent devenir nos meilleurs ambassadeurs ».

Chine, un marché en pleine croissance

Même si les touristes européens sont les plus nombreux parmi les touristes internationaux dans la région, les Anglais en tête, une attention particulière sera portée aux Chinois qui deviennent de plus en plus nombreux. Selon les données du CRT Paca, il y avait 2,2 millions de touristes chinois en France en 2015 et il est estimé que 5 millions de touristes chinois visiteront la France en 2020.

Cependant, malgré ces bonnes perspectives, le marché touristique a été marqué par une baisse en 2016 par rapport à 2015 à cause des attentats. Par exemple, il y avait 21,8 millions de nuitées en hôtellerie dans la région en 2016, soit une baisse de 1,7%. En ce qui concerne les touristes Chinois, considérés comme plus sensibles aux aspects sécuritaires, il y a une baisse de 29% de nuitées hôtelières au niveau national.