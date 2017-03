Comment se déroule le chantier de la tour La Marseillaise débuté en 2014 ?

Marc Pietri : C’est le jour de la livraison finale que l’on pourra dire que tout s’est bien passé. Pour l’instant, tout se déroule conformément aux prévisions. Mais il y a encore, grosso modo, un an et deux mois de chantier.

Quelles sont les prochaines étapes sensibles des opérations ?

M. P. : Elles sont pour l’essentiel derrière nous. Le plus gros est fait. Il y a eu l’étape des fondations (presqu’un an de travaux pour les réaliser) et le système technique d’accroche. C’est très complexe : on monte d’abord le noyau et ensuite on fait la robe autour. Il fallait être sûr que cette mécanique puisse marcher. Et ça fonctionne dès bien.

Quelle est la date envisagée pour l’inauguration ? Avant l’été 2018 ?

M.P. Ou plutôt en septembre ? Je ne sais pas encore. Où en êtes-vous de la commercialisation de la tour ? Il ne reste que plus 25% de surface disponible. Et 50% d’entre elles sont en bonne voie. Les discussions sont nombreuses avec de multiples opérateurs, plutôt nationaux dans les services comme l’industrie. Tout le monde a besoin d’un étage dans La Marseillaise. C’est la plus belle tour d’Europe.

Vous portez deux autres projets de tours dans le périmètre des Quais d’Arenc : la tour Horizon, rebaptisé H56 et H99. Où en êtes-vous de ces deux projets ?

Le lancement de l’opération H99 dépend de l’issue des discussions sur les ventes en bloc. M.P. On est en train de façonner H56 avec une résidence hôtelière et des logements, et puis un parc au-dessus, un jardin suspendu. Nous attendons le chiffrage du coût technique et dès que l’on aura obtenu le permis de construire modificatif, on démarre. Le programme est pré-vendu. Quant à H99, le premier bloc sera constitué par une résidence hôtelière ou un hôtel -nous menons actuellement des négociations – et une centaine de logements. Nous continuons à avoir une centaine de marques d’intérêt par mois de la part d’acheteurs. Le lancement de l’opération dépend de l’issue des discussions sur les ventes en bloc. Je veux sécuriser l’opération avec une ou deux ventes en bloc de manière à alléger l’ensemble de l’opération et réduire les risques.

Vous avez évoqué des raisons esthétiques pour réduire la hauteur d’Horizon qui atteindra désormais 56 mètres (contre 113 mètres initialement).Ce n’est plus un immeuble de grande hauteur. N’est-ce pas aussi et surtout motivé par un marché finalement insuffisant ?

M.P : Ce n’est pas une question de marché, c’est maintenant une question de rapidité. Pour clore cette opération et l’adapter au goût du jour. Le raisonnement qui consiste à dire : « Pietri vous ne faites pas une tour de 300 mètres, donc ça veut dire qu’il n’y a pas le marché, c’est absurde. Si on veut enfoncer Marseille, allons-y ! L’attractivité pour ce type de projets aujourd’hui, elle n’existe nulle par ailleurs en France. Les seules tours de logements qui vont être réalisées, ce sont les nôtres.

