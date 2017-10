Marc Pietri, PDG de Constructa : «Le Crédit Agricole, partenaire de long terme pour les Docks»

Pourquoi JP Morgan a vendu les Docks ?

Marc Pietri : C’est tout simple. En 2007, la banque New Yorkaise a créé un fonds de placement pour ses investisseurs dont la durée de vie a été fixée à dix ans. On est arrivée au bout et cela fait longtemps que l’on sait qu’il faudrait un nouveau propriétaire.

Amundi était-il le seul candidat à cette reprise ?

M.P : Non, il y avait plusieurs groupes français intéressés. Marseille attire à nouveau les investisseurs nationaux avec la fin de l’opération Euroméditerranée 1 et ses succès. Paris est désormais trop cher alors que Marseille offre encore des opportunités très intéressantes avec un potentiel de développement énorme.

Pourquoi le Crédit Agricole a remporté les négociations ?

M.P : Le Crédit Agricole a été le mieux-disant. Il semble avoir une volonté ferme de reconquérir Marseille alors qu’ils étaient localement davantage identifié Aixois. Ils nous ont affirmé avoir de nombreuses idées de développement pour cet édifice mythique. Et contrairement à JP Morgan, leur engagement se fait sur le long terme sans date d’expiration. C’est plutôt rassurant et ça nous permet d’avoir plus de visibilité sur l’avenir.

Quel est le montant de la vente de l’immeuble ?

M.P : Environ 240 millions d’euros. Mais attention, la reprise ne concerne que les parts de JP Morgan qui ne détenait que 80 % des Docks. Il y a d’autres actionnaires minoritaires à leurs côtés tels que la Caisse d’Épargne, la Macif et l’agence française de développement qui n’a pas souhaité vendre car elle ne voulait pas participer à une opération de spéculation immobilière.

Comment l’arrivée du Crédit Agricole va-t-elle impacter la gestion des Docks ?

M.P : La signature de ce partenaire pérenne va nous permettre d’apporter quelques améliorations notamment pour le confort des locataires. Nous sommes déjà reliés à la boucle d’eau de mer pour le réseau de chaud et froid mais nous allons encore faire progresser les performances du bâtiment notamment sur le système de climatisation. Nous réfléchissons également à des aménagements au niveau de la porte Nord pour améliorer l’accessibilité et l’attractivité de cette entrée.

Plusieurs commerçants ont fermé boutique ces derniers mois et les locaux vacants se multiplient. Comment redresser la barre ?

M.P : Nous avons déjà apporté une aide significative à de nombreux commerçants et je comprends que cela peut-être difficile pour certains sur les premiers exercices. Mais nous accueillons aujourd’hui 60 enseignes indépendantes qui ne se plaignent pas du cadre magnifique dont elles profitent. Et je vous promets que de nombreux candidats sont intéressés par le lieu. Rien que le mois dernier, nous avons signé cinq nouveaux arrivants. Avec l’arrivée du Crédit Agricole, un partenaire de long terme, ça ne pourra que s’améliorer.