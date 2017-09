Mairie de Marseille : Jean-Claude Gaudin choisit Bruno Gilles pour lui succéder

Le maire de Marseille et président de la Métropole Aix Marseille Provence, Jean-Claude Gaudin, qui ne sera plus sénateur à la fin du mois de septembre, a semble-t-il décidé de prendre l’initiative pour organiser sa succession à l’hôtel de ville. Après la défaite aux dernières législatives de deux héritiers potentiels, Yves Moraine et Dominique Tian, le choix dans le premier cercle des fidèles s’était un peu réduit. Bruno Gilles (photo), longtemps maire des 4 et 5e arrondissements de Marseille (il va céder son poste pour cause de cumul des mandats à Marine Pustorino), président de la toujours puissante fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône, a selon La Provence était invité par le maire de Marseille à prendre le relais. Cette décision lui aurait été communiquée lors d’un déjeuner le 30 juin dernier.

Le principal intéressé ne nie pas la proposition et attend une officialisation : « Je ne me déroberai pas mais c’est à Jean-Claude Gaudin de l’officialiser. » Dans la même Provence, Laure-Agnès Caradec, un temps évoquée pour prendre le poste de 1ère adjointe au conseil municipal se félicite de ce choix. « Bruno Gilles n’avait rien demandé au maire, mais il a l’expérience et le profil pour conduire une équipe dans laquelle je prendrai toute ma part. Il faut se mettre dans la dynamique. »

Renaud Muselier : « le jeu de quilles continue »

En revanche, Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur est très critique. « C’est un piège mortel, soutient dans La Provence celui qui avait été choisi comme dauphin au tournant des années 2000, avant d’être écarté. « Le jeu de quilles continue et Jean-Claude Gaudin est redoutablement efficace. J’aime et j’admire l’homme, mais je vois manoeuvrer un politique qui promet des choses qu’il ne tiendra pas. Il fait croire qu’il passera la main mais il ne lâchera pas. » Et pour le président de la Région, « Gaudin fera tout pour que ce soit Mélenchon qu’il emporte. »

Autre choix plus ou moins affiché par Jean-Claude Gaudin : Martine Vassal. La présidente du Département est candidate déclarée à la présidence de la Métropole. Mais cette dernière ne cache pas qu’elle a aussi bien l’intention de regarder de près ce qui se passe à Marseille pour consolider sa propre trajectoire…