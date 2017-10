Le maire de Marignane s’oppose à la candidature de l’étang de Berre au patrimoine de l’Unesco

C’est à l’occasion du conseil départemental de ce mardi 17 octobre que le maire LR de Marignane, Eric Le Dissès, a fait connaître sa position sur la candidature de l’étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les élus communistes du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont demandé à Martine Vassal de soutenir la candidature de l’étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco. « Cette demande d’inscription au titre de bien mixte doit être portée par notre collectivité, a exprimé Aurore Raoux. Si nous sommes capables de faire réussir ce projet cela aura des conséquences et des retombées économiques, touristiques pour l’ensemble de notre département. Ce patrimoine est un atout environnemental pour notre département ».

Alors que le comité des ambassadeurs de l’étang de Berre s’est réuni le mercredi 11 octobre, sous la présidence de Robert Guédiguian, pour porter cette candidature, le maire de Marignane (LR), Eric Le Dissès, a clairement fait connaître sa position sur le sujet à l’occasion du conseil départemental ce mardi 17 octobre. S’il ne comptait pas s’exprimer sur le sujet, il a préféré prendre la parole avant que le Département « ne s’engage dans une voie hasardeuse, a-t-il précisé calmement. Si cette candidature engendre des modifications de place, des restrictions et interdictions de pêche par exemple… ou autres contraintes, alors que nous en avons déjà d’énormes imposées par le Conservatoire du littoral, je m’y oppose, et un certain nombre de maires partagent ma position ».

Pas d’engagement du Département à ce stade. Martine Vassal a suggéré une réunion sous l’égide de Bruno Genzana, vice-président, délégué à l’environnement, au développement durable, et à l’Agenda 21, afin de déterminer la position de l’institution sur cette candidature, lancée par le maire de Martigues, Gaby Charroux. Elle a également soufflé d’inviter le député de cette circonscription, à savoir Jean-Marc Zulési (LREM) qui a « l’air complètement hors sol concernant cette question ».