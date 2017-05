[Loisirs] 5 idées pour faire, en mai, ce qu’il vous plait …

C’est de saison : en mai, l’adage populaire nous suggère de faire ce qu’il nous plait. Alors profitons-en, seul-e, en parfait-e égoïste, en famille ou entre amis. Mais voila, lorsque nous cherchons sur internet « Faire ce qu’il nous plait », nous nous retrouvons à passer le bac philo. Oups, ce n’était pas notre sujet de départ… Gomet’ s’est, juste un peu, creusé la tête pour vous trouver quelques idées ou bons plans, à chacun selon son budget. Parce qu’un petit brin de fun de temps en temps, ça fait de bien au moral. Alors Go !

1. S’offrir une œuvre d’art

Du figuratif, de l’abstrait, de la couleur, du volume, des petits et grands formats… et si on s’offrait une œuvre d’art cette année ? Le Sm’art - salon méditerranéen d’art contemporain - installe ses cimaises sous une multitude de tentes blanches dans le parc Jourdan, à Aix-en-Provence, du jeudi 11 mai au lundi 15 mai. Cinq jours qui ne seront pas de trop pour parcourir les 12 000 m² et choisir, parmi plus de deux cents artistes et les 15 galeristes, la peinture, la sculpture ou la photographie qui prendra place dans le salon. Question prix, ça se négocie sur place mais sachez que le prix d’une œuvre est avant tout celui du plaisir qu’elle vous procure même si vous devez casser la tirelire.

> du jeudi 11 au dimanche 15 mai, à partir de 10h et en nocturne jusqu’à 23h le jeudi et le samedi

> parc Jourdan, Aix-en-Provence

> entrée 10 euros

> Plus d’infos : www.salonsmart-aix.com

2. Prendre son café sur la Croisette

Ah, la Riviera ! Tous les yeux du monde vont se tourner vers elle du 17 au 28 mai pour cause de festival de Cannes. Allez, on ferme boutique et on file grignoter une salade les pieds dans le sable et prendre son café sur la Croisette, en terrasse du Carlton, du Majestic ou du Martinez. Avant, pendant ou après l’événement planétaire. Tout dépend de son « leitmotiv ». Mais sans le stress au volant et dans l’esprit développement durable, économie à l’appui, puisque la Sncf Paca a lancé une opération « Prix ronds » sur les TER au départ de Marseille, vers Cannes, Antibes et Nice. Les billets à 20 euros l’aller sont valables tous les mardis, mercredis et jeudis des mois de mai et de juin 2017 (*). Cool !

> *voir conditions sur le site www.ter.sncf.com/paca

3. Pique-niquer chic avec un chef

Il faut beau et pas encore trop chaud, filons cette fois en douce, direction un parc, une calanque, pour un pique-nique chic et gourmand en compagnie de… Ludovic Turac, chef étoilé d’Une Table, au sud, qui a eu la bonne idée d’imaginer des paniers à emporter avec deux formules – Calanques et Étoilé de la mer. Le panier Calanques (54 €) contient, pour 2/3 personnes, du poisson de roche en escabèche, une variation de légumes frais accompagnés de cinq sauces, un cake marseillais au pastis et aux olives, une foccacia à la sarriette et une bouteille de rosé. Quant au menu du panier Étoilé de mer (74 € par personne) : gaspacho, homard entier cuisiné au pistou, focaccia à la sariette ainsi qu’une demie bouteille de champagne.

> À commander 24h à l’avance au 04 91 90 63 53

> livraison possible

> Une Table, au sud - 2, quai du port – Marseille 2e

4. Être le ou la Capitaine à bord, sans permis

Prendre son temps pour découvrir la région en navigant sur le Rhône – petit et grand - est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie ! À bord d’un bateau Nicols – l’un des derniers constructeurs français de bateaux fluviaux et également loueur -, pas besoin de permis. Rassurez-vous la prise en main, le pilotage et l’amarrage sont bien plus faciles qu’on ne l’imagine ; on a testé pour vous et on adore. Ainsi, au départ de la toute neuve base fluviale de Bellegarde (à 15km d’Arles), on peut rejoindre en 4 heures de navigation Aigues-Mortes qui est, depuis six ans « une principauté non reconnue par l’ONU » et qui se dotera dès samedi 20 mai d’une monnaie locale complémentaire – le Flamand ! Idéal pour un week-end 100% nature en couple, en famille ou entre amis. En tout cas pour passer les écluses, il faudra faire un petit crochet par celle de Saint-Gilles ou pousser un peu plus loin l’aventure, au-delà de l’étang de Thau… Et si le virus vous prend, une immense partie du territoire français peut se visiter par ses fleuves, rivières et canaux.

> à partir de 500 € le week-end 2 jours/2 nuits, et de 999 à 1 665 € la semaine en haute saison.

> Plus d’infos et réservations : www.nicols.com



5. La Vie de château, chambre avec vue

Et si faire ce qu’il nous plait était de ne rien faire ? Enfin presque car là il faudra monter un sacré escalier à vis pour rejoindre sa chambre. Le château d’Esparron, au sud des Alpes de Haute-Provence, non loin du lac éponyme, est le domaine de la famille de Castellane depuis le XIIIe siècle. Classé monument historique avec pour « seules concessions au monde moderne : l’eau courante, l’électricité et une wifi paresseuse » précisent les propriétaires. Quatre chambres d’hôtes, de 34 et 51 m² et baignoire sur pieds, suffisent pour respirer l’air de la Provence, admirer la vue sur le parc, découvrir les gorges du Verdon et se balader sur les rives sauvages du lac, même si celui-ci est une retenue artificielle ; le château est, quant à lui, un décor bien réel pour une escapade romantique avec feu de cheminée tant que la saison reste fraîche.

> chambre à partir de 180 €, tarif dégressif selon la saison, et petit-déjeuner à 15 €

> Plus d’infos et réservations : chateau-esparron.com

(crédits photos : ©smart pour les œuvres d’art et ©Mielcarek/Nicols pour Aigues Mortes)