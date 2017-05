[Made in Provence] Les créations olfactives de Panier des sens pour une cosmétique naturelle

Plonger dans les senteurs de la Provence en poussant la porte de la boutique aixoise Panier des sens, place de l’hôtel de Ville, et première adresse de la marque marseillaise éponyme qui célèbre aussi bien les collines du Sud que les rivages de la Méditerranée. Entre végétal et minéral, mobilier bois et packaging romantique inspiré du XIXe siècle, l’ambiance est aux couleurs douces, évocatrices de bien-être. Côté produits, le choix est grand – plus de 150 références – parmi les gammes de cosmétiques naturels, pour le corps, le bain, le visage, savons parfumés ou de Marseille, eaux fraîches, sans oublier les bougies également parfumées pour la maison. Dernière née : l’Absolue Jasmin précieux qui fait référence à Grasse et à son savoir-faire ancestral en matière d’essence florale et rejoint ainsi l’envoûtante Absolue Géranium Rosat.

Si les bestsellers de la maison sont le gommage au sucre et au miel, les crèmes pour les mains et les eaux fraîches parfumées lavande, bois de cèdre, rose… parfaitement adaptées à l’été., il ne faut pas manquer de découvrir Les Intemporels, une gamme créée en partenariat avec les artisans récoltants locaux, aux extraits d’amande douce, de miel biologique de Provence et d’huile d’olive AOP Haute-Provence également biologique. Là, les baumes pour les lèvres viennent de rejoindre les huiles de douche, beurres corporels nutritif ou apaisant, shampoing doux, jusqu’aux huiles pour ongles et cuticules.

Quant à la gamme Fraîcheur Méditerranée, à partir des actifs marins comme l’eau de source marine, l’algue rouge ou autres algues aux propriétés reminéralisantes, à près de 97% d’ingrédients naturels, c’est une vague de bienfaits qui envahit la salle de bains avec sa brume beauté fraîcheur, son démaquillant et lotion tonique, son soin glacé pour les jambes, son gel de douche…

Et comme la fête des mères approche à grand pas, la collection Les Essentiels décline ses eaux fraîches et soins aux huiles essentielles en six parfums - rose, lavande, provence (citron, armoise et cyprès), thym rouge, verveine et cryste marine - en flacons en coffrets ou trousses de voyage pour certains.

Pour parfaire sa démarche, Panier des sens qui existe depuis plus de 15 ans, « s’est engagée dans l’action collective EVADD - Entreprises qui se valorisent et agissent pour le développement durable. Tout est fabriqué en France et majoritairement en Provence. Notre charte de formulation propose des cosmétiques respectueux de l’environnement avec toujours plus d’ingrédients d’origine naturelles, des produits toujours plus concentrés en actifs végétaux et en huiles essentielles garantis sans paraben, phénoxyéthanol, aluminium, ethanolamine ni silicone » précise la direction.