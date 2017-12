[Loisirs] Les visites d’entreprises ont la côte… et leur guide

Entre découverte du savoir-faire des artisans et visite des lieux industriels, le tourisme économique gagne du terrain. Le célèbre guide Le Routard a saisi l’opportunité de ce phénomène pour éditer une nouvelle collection : La visite d’entreprise. Provence – Alpes – Côté d’Azur a désormais son guide qui vient de paraître chez Hachette. De quoi satisfaire la curiosité grandissante du public, touristes et population locale compris.

Avec 2,5 millions de visiteurs par an en entreprise, la région Provence – Alpes – Côte d’Azur occuperait la pole position sur ce secteur très en vogue de la découverte du tissu économique et boosté par les événements nationaux, comme les Journées du patrimoine, ou locaux, de type journées portes ouvertes ou, plus récemment, Les Indu’s 3 Days de Gardanne par exemple. Preuve que le public répond à chaque invitation qui lui est lancée de découvrir le fonctionnement des entreprises du territoire, habituellement fermées. Certaines d’entre elles sont, au contraire, ouvertes toute l’année, elles ont même peaufiné un circuit à travers leurs installations, créé un poste de chargé d’accueil du public, organisé des animations pédagogiques, structuré un espace muséal où sont conservés les machines et les outils, témoins de leur propre histoire et de celle des procédés de fabrication. Mais que l’accueil soit régulier ou temporaire, 90% des entreprises ouvertes au public disposent d’une boutique en fin de parcours et, selon l’Association de la visite d’entreprise, les achats consécutifs à une visite d’entreprise sont 2,5 fois supérieurs à ceux réalisés sans visite. La Verrerie de Biot (06) accueille 600 000 visiteurs par an, 123 000 pour la Confiserie Florian à Tourettes-sur-Loup (06). Deux entreprises métropolitaines font partie de ce Top5 : la Poterie Ravel à Aubagne (60 000 visiteurs) et la Confiserie du Roy René (50 000 visiteurs) à Aix-en-Provence.

Découvrir les coulisses et les secrets de fabrication

De la savonnerie à l’oliveraie, des vignobles à la centrale hydroélectrique, La visite d’entreprise en Provence – Alpes – Côte d’Azur a répertorié, avec le concours du comité régional du tourisme, près d’une centaine d’entreprises qui ouvrent leurs portes au public, toutes tailles et secteurs confondus. Les plus emblématiques - L’Occitane à Manosque ou la parfumerie Fragonard à Grasse – côtoient les insolites ou celles devenues uniques comme la fabrique de Jouets du Queyras qui fêtera bientôt ses 100 ans à Arvieux (05), la Filature du Vaugaudemar de Saint-Firmin (05), ou Saveur des calanques et sa poutargue à Port-de-Bouc. Le tout en survolant l’histoire des territoires et des familles.

En mars dernier, le comité régional du tourisme et la Région organisaient, à Aix-en-Provence, les 1ères Rencontres de la visite d’entreprise pour soutenir les actions et inciter d’autres entreprises à s’investir dans le tourisme industriel (lire notre article). Du 26 mars au 18 avril 2018, se déroulera la Semaine de l’industrie : un rendez-vous national qui devrait enrichir encore l’offre de visites exceptionnelles.