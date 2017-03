[Logistique] Le port de Marseille ramène le lyonnais Wlife dans ses filets

Christine Cabau-Woehrel, la présidente du directoire du Grand Port maritime de Marseille (GPMM), a profité de son passage au Mipim de Cannes, sur le stand de la Métropole, jeudi 16 mars, pour annoncer un nouvel investissement externe sur le port de Marseille dans le domaine de la logistique. Wlife, société de promotion et de réhabilitation immobilière basée à Lyon, a signé fin janvier 2017, une promesse de vente avec le port de Marseille Fos pour la construction d’un entrepôt de 60 000 m² embranché fer sur la zone logistique de Distriport, située en arrière des terminaux à conteneurs de Fos. Christine Cabau-Woehrel a également annoncé que deux autres dossiers logistiques d’envergure à peu près équivalente étaient en cours de négociations et qu’elle espérait les conclure rapidement. « Le port de Marseille continue d’attirer dans la logistique comme dans l’industrie » s’est elle félicitée en soulignant qu’il s’agissait de poursuivre le développement d’un « système portuaire d’ensemble avec une mission d’aménageur importante. »

Aux deux extrémités de l’axe Rhône Méditerranée

Dans un communiqué le port de Marseille précise que « Wlife veut faire de son projet à Fos un site « miroir » de la plateforme logistique multimodale que la société construit actuellement dans la région de Loire-sur-Rhône. Wlife crée ainsi une offre logistique aux deux extrémités de l’axe Rhône-Méditerranée afin de proposer une prestation logistique « clé en main » à ses clients de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui auront choisi de faire transiter leurs marchandises par le port de Marseille Fos. »

Le GPMM souligne en outre que « la stratégie d’axe de Wlife vient renforcer l’attractivité du port de Marseille Fos auprès des chargeurs lyonnais au moment où ce dernier ambitionne d’accroitre ses parts de marché et de consolider son image de débouché maritime naturel de l’axe Rhone Saône. » Et de se féliciter de cette nouvelle arrivée : « Cette implantation constitue un nouveau succès commercial qui confirme la dynamique de développement qu’ont connu les deux zones logistiques portuaires de Fos (Distriport et La Feuillane) avec la commercialisation de 125 000 m² supplémentaires d’entrepôts en 2016. » L’ouverture de l’entrepôt est prévue fin 2018.