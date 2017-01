Évolution de la population : les communes des périphéries plus dynamiques que Marseille et Nice

Selon le dernier recensement établi par l’Insee et publié mardi 4 janvier 2017, la population de Marseille s’élève à 858 120 âmes. La deuxième ville de France concentre ainsi 17,2% des habitants de la région Paca, contre 27,6% en 1962. La population a tendance à s’installer sur les franges périphériques, un phénomène général dans l’Hexagone et en Paca. Marseille est toujours la deuxième de ville de France. Avec ses 858 120 habitants au dernier recensement, sa population s’est accrue de 0,2% par an entre 2009 et 2014, selon les derniers chiffres de l’Insee. Ce qui la situe à un rythme moindre que celui de la région Paca, dont la population a augmenté de 0,4% par an sur la même période, un peu moins que la moyenne nationale (0,5% par an). Une faiblesse de la ville centre en matière d’attractivité que l’on retrouve dans l’autre ville centre de la région Paca : Nice (0,2%). Parmi les dix premières villes de France, seule Paris fait moins bien que nos deux métropoles régionales.



Si la deuxième ville de France conserve un rythme de croissance démographique positif, c’est essentiellement dû à l’excédent des naissances sur les décès. Le solde migratoire est en effet négatif, de -0,4% par an entre 2009 et 2014, un point que l’Insee avait souligné dans une précédente étude. À l’intérieur de la métropole, les populations s’éloignent en effet des centres urbains, y compris celui d’Aix au bénéfice des pays salonais, d’Aubagne et de l’Étoile, de Martigues et d’Istres Ouest Provence. Quant à la métropole Aix-Marseille-Provence (92 communes), elle présente un déficit migratoire au profit d’autres zones comme l’ouest varois et l’aire toulonnaise en particulier.

Les périphéries des grandes villes concentrent 30% de la croissance démographique

Toutefois, cela ne traduit pas forcément une panne d’attractivité propre à Marseille : en Paca comme dans toutes les régions à l’exception de l’Occitanie, la population augmente plus modérément dans les grandes villes qu’ailleurs. Ainsi, en 1962, les 25 communes les plus peuplées de Paca abritaient les deux tiers de la population, contre la moitié aujourd’hui. Marseille est ainsi passée de 27,6% de la population régionale en 1962 à 17,2% en 2014.

Parmi les communes ayant le plus bénéficié de la croissance démographique, l’Insee cite Draguignan, La Ciotat, la Seyne-sur-Mer et Avignon. En revanche, Vitrolles, Six-Fours les Plages, Aubagne et Grasse ont perdu de la population. L’aire urbaine Aix-Marseille, dans son ensemble, avec près de 1 744 000 habitants, a progressé de 0,3% par an sur la période.

Comme le souligne l’Insee, la croissance démographique de la région est principalement portée par les communes de taille plus modeste. « Ces villes au-dessous de 30 000 habitants abritent la moitié de la population de Paca mais sont à l’origine des trois quarts de son accroissement démographique sur la période récente. Entre 2009 et 2014, leur population a augmenté en moyenne de 0,6% par an, trois fois plus vite que dans les 25 plus grandes communes ». Les communes situées en périphérie des grands pôles contribuent pour leur part à 30% de la croissance démographique alors que seuls 10% de la population y réside. Des proportions qui interrogent sur la répartition de l’offre de logements et d’infrastructures de transports et soulignent les enjeux et défis liés à l’étalement urbain (lire notre édition du 2 décembre)

À Marseille, plusieurs arrondissements en déclin

Au sein de Marseille même, les différents arrondissements ont connu une évolution contrastée. Ses quatre arrondissements les plus peuplés (le 13e, le 8e, le 15e et le 9e) pourraient figurer parmi les cent plus grandes communes de France, s’ils étaient considérés comme des communes. Parmi les arrondissements en progression, viennent en tête le 10e, le 3e , le 13e et le 8e. En revanche, les 2e, 9e et 7e arrondissements connaissent des taux d’évolution négatifs de leur population. Un phénomène qui semble lié soit aux prix soit au manque de programmes de construction.