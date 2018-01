[Livres] Les premières parutions et rendez-vous de 2018

Éditeur marseillais indépendant, Agone fêtera en 2018 le vingtième anniversaire de sa création. Samedi 27 janvier, à 17h, bibliothèque de l’Alcazar, Alexis Spire présentera son ouvrage Les classes sociales en Europe. Tableaux des nouvelles inégalités sur le vieux continent.

> Editions Agone – 272 p.19 €.

Le 10 mars prochain, toujours à l’Alcazar, Paul Aron et Yoan Verilhac parleront de l’invention du sensationnalisme, avec l’affaire du bébé Lindbergh. Trois quarts de siècle avant Twitter ou Facebook, le système médiatique mondial des années 30 s’emballe, suite à l’enlèvement et la disparition d’un enfant de 20 mois. Malgré l’absence d’aveu, le kidnappeur – assassin sera condamné à mort, et exécuté en 1935.

> Faire sensation – De l’enlèvement du bébé Lindberg au barnum médiatique - Collectif d’auteurs – Editions Agone - 256 p. 17 €.

Héros local

Le Monde diplomatique, dans sa livraison de janvier 2018, signale un autre livre réédité chez Agone. Il s’intitule Livrer sur demande. Quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient les nazis… Marseille 1940/41. Le jeune Varian Fry, journaliste américain de 32 ans, parviendra, en 13 mois, à aider deux mille réfugiés à échapper aux persécutions. En dépit de la défiance qu’il inspire au régime de Vichy, comme à l’administration américaine.

> Editions Agone – 497 p. 15 €.

Le 4 janvier, Jean Viard publie Chronique française. De Mitterrand à Macron. Une fresque contemporaine du sociologue qui espérait l’an dernier représenter le Vaucluse au Parlement. Une analyse marquée par cette interrogation : « Dans notre société totalement connectée, va-t-on savoir refaire de la politique qui rassemble, y compris dans le débat, ou sommes-nous réduits à une démocratie de tweets et de followers ? »

> Editions de l’Aube. 256 p. 20 €.

Enfin, le député communiste de Martigues-Fos signe un des 28 récits publiés par Arcane 17, ouvrage collectif titré 1917 Octobre rouge, Nouvelles noires. Pierre Dharréville imagine l’enquête policière suivant la découverte d’un cadavre féminin noyé dans la Neva, à Saint-Petersbourg. Au moment même où les Bolcheviks chassent le tsar de toutes les Russies. Rappelons que l’élu à la boucle d’oreille n’en est pas à son coup d’essai éditorial. En 2010, déjà chez Arcane 17, Dharréville signait Quelque chose dans le ventre.

> 1917 Octobre rouge, Nouvelles noires - Ouvrage collectif – Arcane 17. 340 p. 21 €.