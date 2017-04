La liste des 180 membres du conseil de développement de la Métropole Aix Marseille Provence

Après de multiples arbitrages et le blanc-seing du président de la Métropole, Jean-Claude Gaudin, la composition du conseil de développement est désormais officielle. Dans l’arrêté signé lundi 3 avril, trois jours après le dernier conseil de la Métropole du 30 mars 2017, et plus de trois mois après le vote concernant sa création (15 décembre 2016), la Métropole réaffirme « l’intérêt d’une participation de la société civile de la société civile à la réflexion sur le devenir du territoire Aix-Marseille-Provence » et qu’elle « souhaite faire du Conseil de développement une instance privilégiée de concertation sur son territoire. » Elle exprime ainsi « l’intérêt d’une participation de ce dernier au Projet métropolitain. »

Trois collèges

Le collège territorial réunit 90 représentants de la société civile métropolitaine représentant la diversité des territoires de la métropole, ayant fait acte de candidature pour intégrer le Conseil de développement métropolitain. Les membres du collège territorial sont désignés par le président de la Métropole, sur la base des candidatures qui lui ont été proposées par les présidents de conseil de territoire, sans préjudice de celles qui lui seraient adressées directement. Ensuite il y a le collège des partenaires qui compte 50 membres représentants d’institutions, associations et organismes de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. La liste des institutions, associations et organisations partenaires représentées, qui désignent librement leur représentant, est établie par arrêté du président de la Métropole. Parmi les institutions sollicitées, on retrouve les traditionnelles CCIMP, Union pour les entreprises, chambres des métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture, Aix-Marseille Université et les différents représentants des filières économiques.

Enfin le collège des 40 personnalités qualifiées sont désignées intuitu personae par arrêté du président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence pour leur rôle ou leur expertise dans un champ d’action intéressant le développement du territoire métropolitain ou son rayonnement. Comme révélé par Gomet’ le 3 février dernier (Le Digest Hebdo n°11) c’est bien Gérard Goninet (photo), le directeur d’Airbus Helicopters à Marignane qui est désigné président du conseil de développement de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Sandra Chalinet-Merenda (photo), la directrice des Terrasses du port, est désignée vice-présidente. Romain Gille est désigné président du collège territorial, Frédéric Moschetti président du collège des partenaires, Apolline Quintrand présidente du Collège des personnalités qualifiées. Ce conseil de développement sera animé par le travail de commissions et piloté par un bureau.