[Vidéos] L’information désormais en temps réel pour les bus d’Aubagne

Depuis le 1er février, les bus de l’Agglo d’Aubagne derniers sont dotés d’un Système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV). Derrière ce nom nébuleux se trouve en réalité des écrans embarqués et des bornes fixes délivrant l’information du réseau en temps réel. Mais c’est encore Sylvia Barthélémy, la Présidente de l’Agglomération d’Aubagne qui explique le mieux cet outil :

Ces nouveaux outils indiquent donc la cartographie de la ligne, l’emplacement du bus sur le parcours, mais aussi les correspondances, les perturbations et le temps d’attente avant le prochain passage du bus. L’intérêt : améliorer la mobilité des voyageurs et la planification des trajets. Pour l’heure, seulement trois lignes de bus de l’Agglo sont équipées de ces écrans d’information LCD. Il s’agit des lignes 1,2 et 7; les plus structurantes du réseau. 12 véhicules en sont équipés et 17 bornes d’information ont été installées à Aubagne.

La Ville se donne un délai de trois ans pour étendre ces installations à l’ensemble du réseau. A terme, quarante véhicules et 35 arrêts devraient être équipés de cette technologie développée par Navocap, une société qui réalise des solutions d’aide à la mobilité basée près de Toulouse. « Ces systèmes fonctionnent à travers un calculateur intégré qui est embarqué dans tous les bus et qui fournit une information à l’ensemble des voyageurs transportés et au sol. La particularité c’est de fournir l’information la plus fiable possible pour les usagers », explique Xavier Baudet, l’ingénieur qui a planché pendant un an et demi sur ce projet.

Une ambition métropolitaine

Ces nouvelles installations constituent un prélude à l’homogénéisation des données liées aux transports métropolitains, prévue dans l’Agenda de la mobilité métropolitaine.

«L’innovation à souligner c’est que notre système pour la première fois prend en compte d’autres réseaux de transports, à savoir Cartreize. A terme, l’ambition c’est que cela s’étende à toute les lignes qui traversent notre territoire», indique Sylvia Barthélémy, qui n’exclut pas non plus une coopération avec la SNCF.

Ce SAEIV est la pierre angulaire, à l’échelle locale d’Aubagne, d’un projet plus large : le développement et la déclinaison tous supports du site internet lepilote.com, courant 2017.