[Immobilier] Toujours en croissance mais des annonces gouvernementales inquiétantes pour l’avenir

Les marchés du logement neuf, de la location, de l’existant et de la maison individuelle marquent depuis trois mois un ralentissement. « Dans le cas du neuf, cette évolution plus contrastée résulte d’un manque de stock de logements à vendre. Ce constat n’est pas nouveau mais le fait qu’il perdure devient préoccupant, en particulier à Marseille, où la demande est forte », explique Christian de Bénazé, président de l’OIP, qui regroupe toutes les fédérations professionnelles de la région liées à l’immobilier.

L’offre nouvelle a pourtant progressé de 43% et les réservations de 30% au 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre de l’année dernière. Le prix moyen des logements collectifs sur le département est d’environ 4 003 € le m² habitable hors parking : 3 290 € pour Marseille, 4 831 € pour Aix-en-Provence : un chiffre qui a augmenté de 4%.

Les transactions dans l’existant se portent bien mais les segments des biens moyen/haut de gamme souffrent de l’attentisme des acquéreurs potentiels, alors que tous les voyants sont au vert pour déclencher l’acte d’achat, avec des taux d’intérêt toujours très attractifs. Pour la période juin 2016-juin 2017, 8 410 transactions ont été effectuées dans le département, quand la même période juin 2015-juin 2016 faisait apparaître 7 303 transactions, soit une augmentation de 15,7%. « Nous avions qualifié précédemment l’année 2016 comme une année de reprise timide, explique Me Jean-Luc Maître, notaire de la chambre départementale. La tendance se poursuit en 2017 avec une tendance à la hausse légère. La fin de l’année 2016 laissait présager une reprise du volume des ventes et un ralentissement de la chute des prix. À l’issue du premier trimestre, cette tendance s’est confirmée. »

Des taux bancaires historiquement bas, l’augmentation du montant des prêts à taux zéro accessibles pour les primo-accédants ont été les éléments porteurs du maintien des prix. De grandes disparités sont cependant à noter selon les secteurs : le prix médian au m² à Marseille est de 2 250 €, à Aix de 3 810 €, à Salon de 2 020 €.

À Marseille, 12% du parc locatif est vacant

Sur le marché locatif, la concurrence avec les locations de courte durée de type Airbnb inquiète les professionnels, qui ressentent la baisse de logements disponibles, « d’autant que le marché progresse peu ou pas depuis de nombreuses années », ajoute le président de l’OIP. « Il existe deux marchés de location privés : Marseille et Aix-en-Provence », précise Jean-Luc Lieutaud, président du pôle territorial Unis Paca. À Marseille, 12% du parc est vacant, et le prix moyen se situe entre 11,7 et 12 € du m².

À Aix, qui ne connaît pas de problèmes de logements vides, les loyers sont plus élevés de 10 à 14% : il faut compter 13 € le m². « Marseille se caractérise par un marché de logements petits (22% de studios, 34% de T2), or deux phénomènes expliquent une demande accrue plutôt dirigée vers les T3 à T5 : les divorces et les étudiants qui cherchent des colocations », indique Jean-Luc Lieutaud.

« La dynamique du logement social va être cassée »

« En 2016, nous sonnions les clairons, en 2017, nous sortons les canons », résume Bernard Oliver, président de l’AR Hlm Paca & Corse. Avec 5 200 logements sociaux agréés et 3 300 livrés par les seuls opérateurs HLM, 2016 s’était inscrite comme une année historique.

En février 2017, le CRHH, Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, a fixé un objectif de 5 300 logements à agréer pour 2017, soit un maintien du niveau d’activité exceptionnel de 2016. « Depuis cet été pourtant, les nuages s’accumulent et pourraient bien réduire à néant l’activité de notre secteur, poursuit Bernard Oliver. Le décret du 20 juillet a annulé une partie des crédits des aides inscrits au budget de 2017. Conséquence possible : un recul des agréments très sociaux alors que le gouvernement annonce un plan pour le logement visant prioritairement cette offre. Depuis le 1er octobre, la baisse des APL de 5 € pourrait indirectement fragiliser les comptes des bailleurs sociaux avec une montée des loyers impayés. Enfin, le projet de loi de finances 2018 prévoit une baisse des APL de 60 €, avec compensation intégrale à la charge des bailleurs sociaux. Avec toutes ces mesures, la dynamique du logement social va être cassée. »