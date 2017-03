[International] Le Conseil régional Paca déroule le tapis rouge à l’Europe

« L’Europe sert quand on sait s’en servir » c’est le leitmotiv de Renaud Muselier, président délégué de la Région Paca et député européen. Entre 2014 et 2020, plus de 525 millions d’euros de fonds européens ont été accordés en faveur du territoire régional. Quatre sources de financement principaux sont engagés : le Feder, Fonds européen de développement régional, le FSE, Fonds social européen, le Feader, Fonds européen agricole de développement rural et le Poia, le Programme interrégional du massif des Alpes.« Ces fonds permettent de soutenir les entreprises, les structures de formation, les agriculteurs et les professionnels de la montagne, qu’il s’agisse de grandes entreprises comme DCNS qui a décroché 7 millions d’euros ou d’une agricultrice de Martigues qui a obtenu une aide de 3730 € pour la construction d’une chèvrerie », reprend Renaud Muselier.

Parmi les autres projets, 800 000€ ont été alloués au Pôle de recherche en cancer du pancréas pour un équipement en imagerie cellulaire, 315 000€ pour le réaménagement du pôle d’échanges multimodal d’Aubagne. « Pour structurer cette collaboration entre l’Europe et la Région, nous avons mis en place une organisation nouvelle, avec une équipe à Marseille et une équipe à Bruxelles, qui effectuent un travail de lobby, précise le président délégué de la Région. Notre objectif est à présent de financer des projets du territoire à hauteur de 2 milliards d’euros sur la totalité de la mandature. »

Favoriser l’éducation

L’éducation prend également une part importante dans cette collaboration entre Région et Europe puisque Renaud Muselier a signé un accord avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, la Banque européenne d’investissement, pour un programme de réhabilitation de 34 établissements scolaires de la région, en majorité des lycées, pour un coût total de 500 millions d’€, supporté à moitié par la Région et à moitié par la BEI. « Trois lycées neufs sortiront de terre, 9 seront réhabilités entièrement et des équipements seront apportés dans 19 autres, affirme Ambroise Fayolle. Notre triple A nous permet d’emprunter longtemps à des taux réduits et d’en faire donc profiter la Région. »

La venue du vice-président de la BEI à Marseille aura été aussi l’occasion de signer un contrat de financement de 127 millions d’euros avec Aix-Marseille Université pour la sécurisation du plan campus, à Luminy et à Aix-en-Provence. La première université du monde francophone avec ses 77 000 étudiants, est d’ailleurs la seule à avoir installé un de ses membres à Bruxelles et à avoir monté une équipe consacrée au montage et au suivi des dossiers de financement européen. « Alors oui, au rendez-vous de la Région, l’Europe répond présente », conclut Renaud Muselier.