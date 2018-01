Les start-up du Sud au CES Las Vegas: en toute cyber sécurité (2/5)

Du 9 au 12 janvier se tient à Las Vegas le CES, le plus grand événement international dédié à l’innovation et au numérique. Cette année, une vingtaine de start-up d’Aix Marseille Provence sont présentes, au sein de l’Eureka Park, dans un espace mis en place par la Région Sud. Avant même qu’elles dévoilent en détail leurs toutes dernières innovations, Gomet’ vous présente ces 20 ambassadeurs de la métropole, et la spécialité dans laquelle ils excellent.