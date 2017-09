Les Rendez-vous de Demain de l’IMéRA : la science s’invite au théâtre pour « réveiller les consciences »

Eclairer notre époque et débattre de ce qui façonne notre avenir : c’est l’objectif des Rendez-Vous de Demain. Initiés par l’IMéRA, l’Institut méditerranéen de recherches avancées qui accueille chaque année en résidence des chercheurs et des artistes internationaux, le défi était de développer des approches interdisciplinaires innovantes dans tous les domaines du savoir.

« Ces Rendez-Vous sont nés d’une volonté d’expliquer la science, la recherche et le progrès, indique Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université. Notre université détient un potentiel scientifique exceptionnel, elle dispense des formations d’excellence dans tous les domaines disciplinaires. Son label Initiative d’excellence marque la reconnaissance internationale de la qualité de notre recherche sur notre territoire. Le défi est aujourd’hui de partager ce savoir avec le plus grand nombre. Rendre accessible l’infiniment compliqué. » Un objectif commun avec celui de Dominique Buzet, directeur du Théâtre du Gymnase : « Le théâtre et l’université ont l’ambition commune de réveiller la conscience collective et de retrouver des valeurs républicaines, grâce au savoir. »

Tout au long de l’année, le savoir d’éminentes personnalités universitaires s’exportera ainsi hors les murs des laboratoires de recherche et des amphithéâtres. Six dates sont programmées (voir encadré). Le premier Rendez-Vous aura lieu le mardi 17 octobre à 19h sur le thème : ordre et désordre du temps, avec l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet et le professeur d’histoire des idées Levent Yilmaz. « Notre institut a vocation à s’ouvrir à la société, à porter la parole des chercheurs et des artistes que nous accueillons auprès du public, explique Dominique Maraninchi, le président de l’IMéRA. Souvenons-nous que le premier institut de recherches avancées était Princeton, aux Etats-Unis, et qu’il a permis de faire connaître les travaux d’Einstein. »