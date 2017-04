[Livre] Quand les Macron passent par Marseille…

Les journalistes Caroline Derrien et Candice Nedelec se sont attelées dans Les Macron (Fayard 18 euros) à tenter de comprendre les ressorts de ce duo jugé improbable par d’aucuns mais qui a envahi la politico-sphère, au grand dam de ses détracteurs. En quelque 225 pages, et à partir d’une investigation approfondie, les auteures lèvent le voile sur cet attelage qui parcourt avec une facilité déconcertante le champ médiatique, des magazines people à la presse d’opinion, en passant par la toile, où il fait régulièrement le buzz. Si un trait de caractère réunit Emmanuel et Brigitte Macron, c’est sans doute une conviction quasi juvénile, qui se moque des conservatismes et bousculent le plus souvent les codes partagés par les routiers de la chose publique.

Et même si un staff empressé s’agace du côté mondain- libertaire de Brigitte, force est de constater que Les Macron sont devenus une redoutable machine à fabriquer de l’empathie. A Marseille, Sabrina Roubache, en a fait l’heureuse expérience. Lors d’un dîner à la Villa, où le candidat à la présidentielle affûtait devant un parterre ami ses premiers arguments, la productrice de la série Marseille s’est retrouvée avec son compagnon, embarquée dans le tourbillon que provoque à chacune de ses sorties le couple.

Dénicheurs de talents

Quelques jours plus tard Sabrina se retrouvait sur scène à Versailles, dans un meeting de l’ancien ministre. Traqueuse mais conquise, elle communiquait ce qu’attendait d’elle Emmanuel Macron, son énergie. S’il est un or après lequel court ce couple hors normes, c’est bien celui-là. L’ouvrage de Caroline Derrien et Candice Nedelec ne dément pas à travers de multiples témoignages et en remontant les deux décennies pendant lesquelles ils ont cimenté leur complicité amoureuse, la capacité d’Emmanuel et de Brigitte à dénicher les talents tout en mettant en scène les leurs.

G. de Kergal