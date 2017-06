Les Flâneries d’art contemporain sont de retour dans les jardins aixois

Les 24 et 25 juin 2017 se tiendra la 11e édition des Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois. Une manifestation créée par l’actrice Andréa Ferréol et qui a pour originalité de présenter des artistes de différentes disciplines dans des lieux habituellement privés - des jardins d’hôtels particuliers aixois, entre le cours Mirabeau et le boulevard du Roi René. Morceaux choisis.

Peintres, photographes, sculpteurs, céramistes, parfumeurs, créatrice de bijoux et dessinateur de bande-dessinée : ils seront seize, cette année, à installer leurs créations dans l’un des cinq jardins privés, ouverts exceptionnellement pour l’occasion. Au patio des Oblats, Patrick Braoudé présentera une facette moins connue de ses talents. Le comédien-scénariste-réalisateur pratique depuis quatre ans désormais la photographie. Mais ses images de bord de mer, entre Trouville et Dauville, ou de la campagne, ont un rendu bien particulier, proche de l’impressionnisme, et il est difficile de croire, au premier abord, qu’il s’agit justement de photographie. « En fait, tout a commencé par erreur, nous confie Patrick Braoudé. Je prenais des photos avec un téléobjectif trop lourd et j’ai bougé. Le résultat m’a intrigué, j’ai voulu recommencer mais le plus difficile fut de retrouver « la recette ». Après maintes essais, j’ai fini par y arriver mais il fallait absolument que je continue à travailler avec mon téléobjectif très lourd et sans pied. »

Juliette Chenais de Busscher sera également au patio des Oblats. La jeune réalisatrice-photographe y exposera quelques autoportraits multiples qu’elle a conçus au rythme d’un par jour et ce pendant 365 jours. Elle aime « les scènes incongrues, explique-t-elle, comme lorsque je me suis est déshabillée dans une laverie automatique. Je me photographie en décor extérieur et autant de fois qu’il faut pour ensuite faire un montage de toutes mes personnes. » Pour Eric de Ville, ce sera ses montages photographiques d’une ville aux allures d’une Babylone haussmannienne… Tous seront rejoints, au fil des heures et à l’ombre des jardins, par d’autres artistes, comédiens ou musiciens pour partager avec le public, entre autres, une lecture de textes sur les chats par Brigitte Fossey, quelques partitions littéraires d’Édouard Exerjean au piano, des airs de swing par le trio vocal féminin Swing Cockt’elles, un rendez-vous convivial avec Michel Leeb ou un concert de la soprano Mélody Louledjian…

Autre expérience proposée aux promeneurs, cette fois au jardin Mistral, la célèbre tirade de Cyrano sur son nez, dans une lecture plus sobre du comédien Philippe Cariou mais en compagnie du Cercle des parfumeurs créateurs. Cette jeune maison parisienne offre aux parfumeurs un espace inédit de liberté et de créativité. Au nez des flâneurs de venir découvrir L’Eau à la bouche de Cécile Matton, La Dame blanche de Julie Massé, Lime absolue de Karine Chevallier ou l’Osmanthé de Jean-Christophe Hérault.

À découvrir également le jardin littéraire et les œuvres singulières et joyeuses réalisées par l’atelier de céramique du Grand Réal, géré par l’association La Bourguette, dans le Lubéron, qui accueille quotidiennement cinq adultes autistes. En harmonie avec les dessins humoristiques de Pierre Fouillet. Au jardin salons d’Olivary, 10 rue du 4 septembre, les costumes du film Les Clowns de Fédérico Fellini s’exposent aux côtés des bijoux de Miss Back et des drôles de créatures d’Olivier Glon qu’il crée par la technique de l’art lenticulaire. Là, dimanche, Catherine Arditi viendra lire les lettres de la princesse Palatine, suivie par Charles Berling pour une lecture, cette fois, des lettres d’amour de Guillaume Apollinaire. Et bien d’autres surprises comme se faire croquer le portrait façon dessin de mode par l’illustrateur Yohann Propin… tout au long du week-end. C’est à se demander si les Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois laisseront le temps aux passants curieux de paresser.