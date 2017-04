Les élus marseillais inaugurent le Victoria Palazzo en grande pompe

Après le reportage en avant-première de Gomet’ le mois dernier, la résidence pour seniors Victoria Palazzo a officiellement inauguré son lancement jeudi 20 avril. Jean-Claude Gaudin, s’est personnellement pour couper le ruban symbolique de l’établissement : « L’implantation de ce magnifique édifice sur la rue de la République marque le renouveau de cette artère », s’est félicité le maire avant d’avouer qu’il « reste du chemin à faire ». La Ville travaille d’arrache-pied depuis près de quinze ans sur la requalification du boulevard haussmannien avec un succès très mitigé : « Les discussions avec les deux grands propriétaires, ANF et Atemi, n’ont pas toujours été faciles », raconte le maire mais le climat semble se calmer ouvrant la voie à l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Réside Études investit dans l’avenir du quartier de la Joliette

Le groupe Réside Études a choisi Marseille et la rue de la République pour lancer sa première résidence sous la marque Victoria Palazzo car « nous faisons le pari du développement du quartier de la Joliette », affirme Philippe Nicolet, P-DG de Réside Etudes. Il a investi 30 millions d’euros dans la rénovation de cet îlot qui propose 116 logements aux seniors. Toujours actifs avec un fort pouvoir d’achat, les futurs locataires devraient booster l’activité des commerces environnant. De nombreux partenariats ont d’ailleurs été noués pour faciliter ces échanges. Plus qu’un gestionnaire, le groupe Réside Études se positionne comme un investisseur du quartier. Pour preuve, il est propriétaire à 51 % (aux côtés de la Caisse des dépôts et de l’ANRU) de la résidence hôtelière de 131 chambres en cours de construction dans l’ancien bâtiment de la compagnie générale transatlantique sur la Joliette.

D’autres enseignes vont bientôt ouvrir sur la rue de la République

Solange Biaggi, l’adjointe au commerce et au centre-ville du maire, n’a pas manqué de profiter de cette inauguration pour souligner la nouvelle dynamique de la rue de la République. Si les pieds d’immeubles sont encore vides pour la plupart, de nouveaux projets vont bientôt s’installer aux côtés du Victoria Palazzo. Juste en face, le groupe espagnol NH va ouvrir un hôtel quatre étoiles à la fin de l’année. Un peu plus haut, au 68 de la rue, le groupe Axis est en train de transformer un immeuble en espace de coworking, logements, pépinières d’entreprises sous la marque Babel Community. « Et d’ici la fin de l’année, deux grandes enseignes du secteur ludique vont annoncer leur arrivée sur République », annonce Solange Biaggi.