[Les Echos de la santé] Vieillissement, Alliance Healthacre, cerveau, lancement d’On[e]Life, préparation d’Innov’inMed 

Alliance Healthcare : transfert du 15ème au 12ème arr.

Jeudi 9 mars à 15h30, Dominique Tian, adjoint au maire délégué à la Politique municipale en faveur de l’emploi, aux Déplacements et aux Transports urbains posera la première pierre des nouveaux locaux l’Alliance Healthcare 57, boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille. Grâce à un bail concédé à la société Eiffage, la Ville de Marseille lui permet de construire de nouveaux locaux destinés à l’entreprise Alliance Healthcare, filiale française de Walgreens Boots Alliance groupe international leader de la santé et du bien-être. Alliance Healthcare disposera donc d’un espace de 6 680m2 dans la Vallée de l’Huveaune. Cette entreprise est actuellement installée au chemin des Bourelly dans le 15 ème arrondissement de Marseille et compte 65 employés.

La semaine du cerveau

La Ville de Marseille soutient le programme « La semaine du cerveau ». La 19ème édition a lieu du 13 au 19 mars 2017 en France et dans 62 autres pays dans le monde. Cette manifestation internationale permet au public d’échanger avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des médecins qui travaillent dans le domaine de la Neuroconscience. L’édition 2017 sera l’occasion de débattre sur le fonctionnement du cerveau et de ses capacités parfois insoupçonnées.

On[e]Life sur la rampe de lancement

Le projet On[e]Life, présenté en exclusivité dans Gomet’ Premium début décembre 2016 s’apprête à sortir du bois. La livraison du bâtiment est prévue pour octobre 2017. Hébergé au sein du campus Quanta, le bâtiment aura des capacités d’accueil « favorisant les interactions collaboratives et permettant de développer des prototypes uniques en Europe » souligne Vanessa Douet-Vannucci, la directrice du programme de recherche. « Nous équipons également ON[e]Life de laboratoires (500m2) permettant aux entreprises de développer leurs technologies localement après être sortie du cadre universitaire ou en collaboration avec leurs institutions. » Une réunion de lancement est prévue vendredi 10 mars avec les partenaires à la Villa Gaby, haut lieu du secteur de la santé métropolitaine. Go !

Innov’inMed, rendez-vous en octobre

Un nouveau rendez-vous majeur de la santé dans la métropole : Innov’inMed se déroulera les 26 et 27 octobre prochains au parc Chanot à Marseille. Il est présenté à la CCI MP mardi 7 mars. L’événement dédié à l’innovation dans la santé se présente comme « l’agora internationale pour les acteurs clés de la santé et des sciences de la vie. » Il est porté par MCO Congrès. Dario Mougel est le délégué général de la manifestation mêlant exposants, conférences-débats et business meeting. « Innov’inMed sera l’unique événement européen dédié à 100% à la valorisation de la recherche et des innovations disruptives qui font avancer la science et la santé : nous invitons des experts et des visionnaires renommés pour partager et débattre des conditions favorisant l’innovation, présenter des innovations technologiques et organisationnelles offrant des solutions innovantes et disruptives. » Plus d’infos sur le site de l’événement :

Les assises du vieillissement face au « papy boom »

Co-organisées par le réseau Idéal Connaissances, les Assises du vieillissement se déroulent les mardi 7 et mercredi 8 mars au Département des Bouches-du-Rhône. Elles s’adressent aux professionnels du public et du privé d’échanger sur ces questions à l’occasion de séances plénières et d’ateliers.Comme l’a rappelé Maurice Rey (photo), le Conseiller départemental délégué aux Personnes âgées, à la sécurité et à la prévention de la délinquance « Le Département s’engage au quotidien pour apporter aux personnes âgées, à leurs aidants et à tous ceux qui les accompagnent, un soutien permanent. Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie est un enjeu de société. » Un quart de la population des Bouches-du-Rhône a plus de 60 ans et la courbe va continuer à grimper. Comment anticiper les dispositifs à mettre en œuvre ? Comment organiser la solidarité nationale, départementale et bien évidemment familiale ? Autant de questions abordées durant ces deux jours de rencontres. Une occasion aussi de mieux connaître les dispositifs mis enlace par le département, notamment les « Maisons du bel âge récemment lancées par la présidente du Conseil départemental Martine Vassal. Renseignements : www.assises-vieillissement.com

La rubrique santé de Gomet’ est réalisée avec le soutien