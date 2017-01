Les dimanches de la Canebière : une première réussie

Comme un signe d’encouragement. Le soleil et la douceur étaient de retour ce dimanche 29 janvier 2017 pour la première édition des Dimanches de la Canebière, une manifestation créée de toutes pièces par l’énergique maire Les Républicains du 1er et 7e arrondissements de Marseille, Sabine Bernasconi. Grâce au temps mais aussi et surtout grâce aux nombreuses animations. Dispersées sur la Canebière, rendue aux piétons pour l’occasion ou dans les rues voisines, divers happening et performances d’artistes ont égayé le parcours des promeneurs, revenus prendre goût à la passeggiata sur la grande avenue du centre-ville. « C’était vraiment bien. Beaucoup de de monde et une ambiance très bon enfant » témoigne ce père de famille.

Même satisfaction chez « l’hôte » du jour , la maire Sabine Bernasconi, qui ferraille depuis plusieurs mois pour défendre « Les Dimanches » en conseil municipal ou auprès des acteurs culturels. « Voilà, les #DimanchesDeLaCanebière sont lancés. Des milliers de Marseillais rassemblés sur cette artère mythique pour le bonheur de tous. » déclare-t-elle sur sa page Facebook, remerciant au passage les partenaires institutionnels venus soutenir l’initiative, du Département à Aix Marseille Université en passant par la CCI MP et bien sûr la Ville de Marseille.

Autre soutien de poids, celui très remarqué de Dominique Bluzet, le directeur des Théâtres dont l’engagement dans la cité est une fois de plus à souligner.

Parade, jeux pour enfants, spectacles et concerts, performances numériques, exposition (plus de 1000 entrées à l’Alcazar). La Canebière, « Broadway de la Méditerranée » comme aime le déclarer la maire de secteur ? Pas encore, assurément, mais l’ambition et le cap sont bien fixés. Go !

(Crédits photos : captures d’écran Facebook @sabine.bernasconi et SB. XDR)

