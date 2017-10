Les architectes de la métropole ouvrent leurs portes

Pour la 4e année consécutive, l’Ordre des architectes Paca organise sur son territoire « les architectes ouvrent leurs portes ». Une action soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication et le Réseau des maisons de l’architecture.

Les architectes ouvrent leurs portes les 13 et 14 octobre 2017. Au cours de ces deux journées, le public peut découvrir des agences marseillaises de tous types et de toutes tailles, des architectes indépendants aux structures familiales en passant par des organisations plus importantes et pluridisciplinaires, travaillant sur des projets publics ou privés, de logements collectifs ou individuel, de conception ou de rénovation.

L’une d’elle, qui réalisera bientôt la requalification du cours Lieutaud à Marseille, ouvrira les portes d’un atelier collaboratif réunissant architectes, urbanistes, paysagistes… Elle proposera la visite du chantier de ses futurs locaux. Les balades urbaines sont également au programme de ces journées.

L’occasion de découvrir une partie du patrimoine architectural de la cité phocéenne signée par trois grands noms : Pierre Puget, Le Corbusier, et Fernand Pouillon.

Dans le reste de la métropole

À Gémenos, un atelier révélera l’étendue des missions des architectes.

À Trets, les visiteurs auront le plaisir de visiter un hangars réhabilité en habitation et en agence d’architecte.

À Sausset-les-Pins, une exposition mettra en avant les projets réalisés pour les particuliers et les professionnels, autour de moments conviviaux.

Les architectes aixois échangeront avec les visiteurs sur leurs approches artistiques, leurs méthodes et leur savoir-faire.

À Eguilles, trois agences installées dans les mêmes bureaux mettront en lumières les avantages de leur collaboration.

À Sénas, le public est convié à l’inauguration des nouveaux locaux d’une agence avec une exposition de réalisations, puis à une visite de samedi après-midi. Les enfants pourront développer leur sensibilité à l’architecture grâce à un atelier d’éveil samedi 14 dans la matinée.